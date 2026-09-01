Ζαχαράκη: Πότε θα γίνει η β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών

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Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός για τη στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να τοποθετεί χρονικά στο τέλος Σεπτεμβρίου τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών και να αναφέρει ότι στην πρώτη φάση ο αριθμός τους θα φτάσει τις 30.000.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός αναφέρθηκε συνολικά στην προετοιμασία των σχολείων, στους μόνιμους διορισμούς, στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στο οξύ πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε αρκετές περιοχές, αλλά και στις εξελίξεις στα πανεπιστήμια.

Σήμερα οι τοποθετήσεις των 30.000 αναπληρωτών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη στις προσλήψεις αναπληρωτών. Όπως ανέφερε, στην πρώτη φάση θα είναι 30.000, οι οποίοι «Την Τρίτη θα ξέρουν πού θα τοποθετηθούν», καθώς θα «τρέξουν» οι σχετικοί πίνακες, νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η επόμενη φάση προσλήψεων τοποθετείται χρονικά έως το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με την υπουργό, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου υπολογίζεται να προσληφθούν ακόμη 6.000 αναπληρωτές, ενώ η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς ο συνολικός αριθμός θα φτάσει περίπου τις 45.000 προσλήψεις.

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Πάνω από 53.000 μόνιμοι διορισμοί από το 2019

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα της στελέχωσης των σχολείων, η υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν περίπου 18.500 σχολικές μονάδες και 140.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Για τη φετινή χρονιά, όπως είπε, είχαν προγραμματιστεί 5.500 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, με 5.300 τελικά να βρίσκονται στους πίνακες. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, από το 2019 έως το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Τι είπε για τις συγχωνεύσεις σχολείων

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, χαρακτηρίζοντάς τες «έσχατο μέτρο» και υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται πάντοτε εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

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Συνέδεσε το ζήτημα με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία δέκα χρόνια καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά εγγεγραμμένα στην Α’ Δημοτικού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία όταν οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν, ακόμη και όταν υπάρχει μόνο ένας μαθητής και δεν υφίσταται κοντινή σχολική μονάδα που θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει.

Το στεγαστικό των αναπληρωτών και η επιστροφή ενοικίων

Στο τραπέζι βρέθηκε και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές όταν τοποθετούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους: η εξεύρεση στέγης και τα υψηλά ενοίκια.

Η υπουργός αναγνώρισε τη δυσκολία εξεύρεσης κατοικίας σε ορισμένες περιοχές και αναφέρθηκε στο μέτρο επιστροφής δύο δόσεων ενοικίου. Όπως δήλωσε, στο τέλος Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το διπλό ενοίκιο για το 2024 και περίπου στα τέλη Νοεμβρίου το διπλό ενοίκιο για το 2025.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις δημοτικών κατοικιών και κρατικών ακινήτων. Σύμφωνα με όσα είπε, έχουν ήδη εγκριθεί έργα σε 12 Δήμους, προκειμένου παλιές μαθητικές εστίες και δημοτικά καταστήματα να μπορούν να διατεθούν για τη στέγαση εκπαιδευτικών, γιατρών και διασωστών.

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Η ίδια παραδέχθηκε ότι το στεγαστικό δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με την εξασφάλιση 100 ή 200 κατοικιών, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δείχνουν, όπως είπε, την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί, με τη συνδρομή και των τοπικών κοινωνιών.

Πάνω από 660 σχολεία έχουν ανακαινιστεί

Για τις σχολικές υποδομές, η υπουργός ανέφερε ότι περισσότερα από 660 σχολεία έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ο αριθμός να φτάσει τις 2.000 σχολικές μονάδες μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, κατασκευάζονται νέα σχολεία και μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ η υπουργός υπενθύμισε ότι από την επόμενη χρονιά θα εισαχθεί στα σχολεία το πολλαπλό βιβλίο.

Τι είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στην εκκρεμότητα που έχει προκύψει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών τους.

Όπως σημείωσε, οι φοιτητές θα μπορέσουν να εγγραφούν όταν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το υπουργείο, το ζήτημα αναμένεται να έχει επιλυθεί εντός Σεπτεμβρίου και έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι από την πλευρά της κυβέρνησης και του υπουργείου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε, όπως είπε, «να μην χαθεί η χρονιά».

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, ανέφερε ότι η τακτική χρηματοδότησή τους έχει αυξηθεί και θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φοιτητική μέριμνα και στις παρεμβάσεις για τις εστίες. Σύμφωνα με την ίδια, το Πάντειο Πανεπιστήμιο αναμένεται να αποκτήσει για πρώτη φορά φοιτητική εστία περίπου τον Απρίλιο του 2027, ενώ ανακαινίσεις εστιών και εστιατορίων προγραμματίζονται και σε άλλα πανεπιστήμια.