Ποιός είναι ο δήμος που δίνει μηνιαίο επίδομα σίτισης στους εκπαιδευτικούς

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Την ενίσχυση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σίφνο ανακοίνωσε ο Δήμος σε ανάρτηση του που αναφέρει: «Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και της υποδοχής των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στις σχολικές μονάδες του νησιού μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος μας έχει θεσμοθετήσει μηνιαίο επίδομα σίτισης ύψους 200,00 ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα, που καθορίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του μικρού Δήμου μας, παρέχεται μέσω της Ε.Α.Π., με την προσκόμιση αποδείξεων στην Οικονομική Υπηρεσία, και αποτελεί μια μικρή πρακτική βοήθεια αλλά και συμβολική έκφραση της αναγνώρισης του σπουδαίου έργου που καλούνται να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά μας».

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Το μήνυμα της Δημοτικής Αρχής προς τους εκπαιδευτικούς

Κλείνοντας την ανάρτηση του ο Δήμος Σίφνου έστειλε το δικό του μήνυμα στους εκπαδειτικούς αναφέροντας:

«Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Ο Δήμος Σίφνου σας καλωσορίζει και εκφράζει τη διάθεσή του να είναι κοντά σας με κάθε πρόσφορο μέσο, παρέχοντας -στο μέτρο των δυνατοτήτων του- κάθε διευκόλυνση κατά τη διαμονή σας και την άσκηση του λειτουργήματός σας στο νησί μας.