Αγωνία τέλος! Ανακοινώνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α’ φάσης

Πίνακας περιεχομένων

Προσλήψεις αναπληρωτών: Δείτε τα πρώτοι στο iPaidia.gr. Υπενθυμίζουμε ότι, θα ανακοινωθούν 30.000 ονόματα για την πρώτη φάση.

Το υπουργικό πλάνο προβλέπει τη πρόσληψη επιπλέον 6.000 αναπληρωτών στη δεύτερη φάση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με την εκτίμηση ότι συνολικά οι αναπληρωτές θα αγγίξουν τους 45.000 έως την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.

Σχεδόν 50.000 προσεγγίζουν τα καταγεγραμμένα κενά εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενόψει της Α’ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο εκπαιδευτικός αναλυτής «Πατρέας» στο forum PDE.

Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Πότε θα γίνει η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη φάση

Στον συγκεκριμένο αριθμό δεν περιλαμβάνονται τα κενά που αφορούν τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, το πρόγραμμα ΜΝΑΕ – Υποστήριξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, τα οποία προορίζονται για επόμενη φάση προσλήψεων, ούτε οι ανάγκες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η εικόνα που παρουσιάζεται θεωρείται ιδιαίτερα πιεστική ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με τον «Πατρέα» να εκτιμά ότι οι προσλήψεις της πρώτης φάσης ενδέχεται να μην φτάσουν τον στόχο των περίπου 30.000 αναπληρωτών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η έναρξη της σχολικής χρονιάς μπορεί να βρει το εκπαιδευτικό σύστημα με τουλάχιστον 20.000 ακάλυπτα κενά, εφόσον επιβεβαιωθούν τα ποσοστά κάλυψης που παρουσιάζονται ανά βαθμίδα και κατηγορία προσωπικού.

Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση: 6.946 κενά

Στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση καταγράφονται συνολικά 6.946 κενά. Από αυτά, 6.452 αφορούν θέσεις γενικής εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου, 247 μειωμένου ωραρίου και άλλα 247 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Πότε θα γίνει ο Αγιασμός στα σχολεία-Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Τα περισσότερα κενά εμφανίζονται στους νηπιαγωγούς ΠΕ60, με 2.088, και στους δασκάλους ΠΕ70, με 1.586. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 με 1.004 κενά, οι Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 με 676, οι Εικαστικών ΠΕ08 με 414 και οι Μουσικής ΠΕ79.01 με 389.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρατίθεται από τον «Πατρέα», τα κενά στα Πρότυπα και Πειραματικά αναμένεται να καλυφθούν πλήρως, ενώ για ΠΕ60 και ΠΕ70 προβλέπεται κάλυψη περίπου κατά τα δύο τρίτα.

Σημαντικά χαμηλότερη εκτιμάται ότι θα είναι η κάλυψη στις ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής, δηλαδή ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91, όπου γίνεται λόγος για ποσοστά ακόμη και γύρω στο 10%. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες η εκτίμηση κινείται στο 40%-45%, χωρίς ενιαία κατανομή.

Παράλληλα, αναφέρονται περίπου 900 κενά ΠΕ06 μειωμένου ωραρίου στα Νηπιαγωγεία, με εκτιμώμενη κάλυψη περίπου 55%.

Πάνω από 19.000 κενά στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή, όπου τα συνολικά κενά φτάνουν τα 19.247.

Γιατί μπαίνει η οικονομική παιδεία στα σχολεία; Δείτε ποιό είναι το νέο πρόγραμμα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στην Παράλληλη Στήριξη, με 16.445 κενά, ενώ 1.387 αφορούν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.415 Τμήματα Ένταξης.

Ενδεικτικό είναι ότι στους ΠΕ70 καταγράφονται συνολικά 15.154 κενά, εκ των οποίων 13.832 στην Παράλληλη Στήριξη. Στους ΠΕ60 ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 3.432.

Η εκτίμηση είναι ότι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ένταξης θα καλυφθούν πλήρως, ενώ η Παράλληλη Στήριξη περίπου κατά 55%.

6.832 κενά στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση καταγράφονται συνολικά 6.832 κενά, από τα οποία 4.693 αφορούν γενική εκπαίδευση, 1.939 ανάγκες που συνδέονται με πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και 200 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Τα περισσότερα κενά εμφανίζονται στους φιλολόγους ΠΕ02, με 1.483, ενώ ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 με 672, οι μαθηματικοί ΠΕ03 με 664 και οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 με 453.

Για τις ανάγκες που σχετίζονται με πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα Πρότυπα-Πειραματικά προβλέπεται, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, πλήρης κάλυψη. Αντίθετα, για τα υπόλοιπα κενά η κάλυψη τοποθετείται περίπου στο 40%-45%, επίσης χωρίς να κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ ειδικοτήτων.

Πάνω από 5.100 κενά στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή

Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή οι ανάγκες ανέρχονται συνολικά σε 5.163 κενά.

Από αυτά, 1.040 αφορούν ΣΜΕΑΕ, 763 Τμήματα Ένταξης και 3.360 Παράλληλη Στήριξη.

Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται στους φιλολόγους Ειδικής Αγωγής ΠΕ02, με 2.140, και στους μαθηματικούς ΠΕ03, με 1.317. Ακολουθούν οι ΠΕ04.01 με 546 κενά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, τα Τμήματα Ένταξης αναμένεται να καλυφθούν πλήρως, οι ΣΜΕΑΕ περίπου κατά τα δύο τρίτα και η Παράλληλη Στήριξη κατά το ήμισυ.

Σχεδόν 10.000 κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι ανάγκες σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, όπου καταγράφονται 9.968 κενά.

Τα 5.149 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, τα 3.049 τις ΣΜΕΑΕ, τα 638 τα ΚΕΔΑΣΥ και τα 1.132 τα ΣΔΕΥ.

Μεγαλύτερος αριθμός κενών εμφανίζεται στους σχολικούς νοσηλευτές ΠΕ25, με 3.837, και στο ΕΒΠ, με 2.653. Ακολουθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ30 με 1.229 και οι ψυχολόγοι ΠΕ23 με 1.212.

Στη Γενική Εκπαίδευση εκτιμάται ότι η κάλυψη του ΕΒΠ θα φτάσει περίπου το 90%, ενώ στους σχολικούς νοσηλευτές περίπου τα τρία τέταρτα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων υποψηφίων. Στις ΣΜΕΑΕ η κάλυψη υπολογίζεται στα δύο τρίτα για το ΕΒΠ και περίπου στο 50% για το ΕΕΠ, ενώ σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ εκτιμάται κοντά στο 60%.

Η εκτίμηση του «Πατρέα» για την Α’ Φάση

Στο σχόλιό του ο «Πατρέας» επισημαίνει ότι τα συνολικά κενά προσεγγίζουν ήδη τις 50.000, χωρίς να περιλαμβάνονται τα Μουσικά Σχολεία, οι ΖΕΠ, το ΜΝΑΕ και η Ενισχυτική Διδασκαλία.

Εκτιμά ακόμη ότι ο αριθμός των προσλήψεων στην Α’ Φάση ενδέχεται να μη φτάσει τις 30.000, μεταξύ άλλων και επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμοι αναπληρωτές.

Όπως διευκρινίζει, η αναφορά σε κάλυψη «80%» για την πρώτη φάση αφορά, κατά την εκτίμησή του, το 80% των διαθέσιμων πιστώσεων και όχι το 80% των κενών. Με βάση τον υπολογισμό που παραθέτει, το συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 δεκάμηνες πιστώσεις και περίπου στα δύο τρίτα των συνολικών προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026-2027.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εκτίμησή του για τις ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια, αλλά και για ορισμένους κλάδους στη Δευτεροβάθμια. Όπως υποστηρίζει, η περιορισμένη διαθεσιμότητα πιστώσεων οδηγεί σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά κάλυψης ανά κλάδο και κατηγορία κενού.

«Τουλάχιστον 20.000 κενά» στο πρώτο κουδούνι

Ο «Πατρέας» εκτιμά ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη κατανομή, η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με μία από τις δυσκολότερες εικόνες των τελευταίων ετών ως προς την κάλυψη των κενών.

Μάλιστα, θεωρεί πιθανό την ημέρα του αγιασμού να εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον 20.000 κενές θέσεις στα σχολεία, εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα στις ανάγκες της νέας σχολικής χρονιάς, επισημαίνοντας ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα αυξάνονται πλέον οι ανάγκες όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς βασικών ειδικοτήτων, αλλά και σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, σχολικούς νοσηλευτές, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς και στην Παράλληλη Στήριξη.

Το χρονοδιάγραμμα της Α’ Φάσης

Σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 αναμένεται η εγκριτική υπουργική απόφαση για τον αριθμό των αναπληρωτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού περίπου 45.000 προσλήψεων για το σχολικό έτος.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, ενώ την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση και ανάρτηση των αποφάσεων πρόσληψης στη «Διαύγεια».

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η δήλωση σχολείων προτίμησης από τους αναπληρωτές και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες και ΚΕΔΑΣΥ.

Η ανάληψη υπηρεσίας από τους προσληφθέντες αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 7 έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.