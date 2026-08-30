Στο τραπέζι Market Pass έως 1.200 ευρώ και ενίσχυση 300 ευρώ – Οι δικαιούχοι

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Tόσο οι λεπτομέρειες του νέου Market Pass όσο και το τελικό ύψος της ετήσιας ενίσχυσης παραμένουν υπό διαμόρφωση

Ένα νέο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων για νοικοκυριά, συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού για το φθινόπωρο, με δύο μέτρα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον: το νέο Market Pass, που εξετάζεται να καλύψει περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία προγραμματίζεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς αρκετές παράμετροι των μέτρων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο η διεύρυνση των κατηγοριών που θα ενταχθούν στο Market Pass όσο και η πιθανότητα αύξησης της ετήσιας ενίσχυσης από τα 300 στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας ουσιαστικά ένα νέο ημερολόγιο πληρωμών για τους τελευταίους μήνες του 2026.

Market Pass: Πότε αναμένεται και ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Η ενεργοποίηση του νέου Market Pass τοποθετείται προς το τέλος του φθινοπώρου, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη τον Σεπτέμβριο. Η χρονική μετάθεση συνδέεται με τις τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Το μέτρο σχεδιάζεται ως πρόσθετη οικονομική στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος τροφίμων και βασικών αγαθών και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αφορά περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

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Στον βασικό πυρήνα των πιθανών δικαιούχων βρίσκονται όσοι έλαβαν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, ακόμη και εάν η καταβολή του πραγματοποιήθηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, εξετάζεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και άλλες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, με την τελική επιλογή να πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Από 40 ευρώ τον μήνα – Τα ποσά που εξετάζονται

Το ύψος της ενίσχυσης δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται υπό εξέταση, το ποσό θα μπορούσε να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη βάση υπολογισμού, η αναδρομική ενίσχυση θα μπορούσε ενδεικτικά να φτάνει τα 240 ευρώ για έξι μήνες, τα 480 ευρώ για έναν χρόνο, τα 720 ευρώ για 18 μήνες, τα 960 ευρώ για δύο χρόνια και έως τα 1.200 ευρώ για 30 μήνες.

Πρόκειται, ωστόσο, για ποσά που παραμένουν υπό εξέταση και θα πρέπει να αναμένονται οι επίσημες αποφάσεις πριν θεωρηθούν οριστικά.

Η ενίσχυση σχεδιάζεται να χορηγηθεί μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά τροφίμων και βασικών προϊόντων. Εξετάζεται επίσης για σημαντικό αριθμό δικαιούχων η ένταξη να γίνεται αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση.

Επίδομα 300 ευρώ: Πληρωμή τον Νοέμβριο

Το δεύτερο μέτρο αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η καταβολή της οποίας προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Η πληρωμή αναμένεται να αφορά περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ των οποίων συνταξιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, συνταξιούχους αναπηρίας, δικαιούχους προνοιακών αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Για άγαμους, χήρους και διαζευγμένους συνταξιούχους προβλέπεται ετήσιο εισοδηματικό όριο 25.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια διαμορφώνονται σε 35.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία έως 400.000 ευρώ.

Στο τραπέζι αύξηση στα 350 ή 400 ευρώ

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να αυξηθεί. Από τα 300 ευρώ που προβλέπονται σήμερα, εξετάζονται σενάρια για αύξησή του στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και αναμένεται να αποσαφηνιστεί μαζί με τις υπόλοιπες οικονομικές παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν ενόψει της ΔΕΘ.

Μέχρι τότε, τόσο οι λεπτομέρειες του νέου Market Pass όσο και το τελικό ύψος της ετήσιας ενίσχυσης παραμένουν υπό διαμόρφωση, με το φθινόπωρο να αναμένεται να φέρει σειρά πληρωμών και μέτρων οικονομικής στήριξης για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.