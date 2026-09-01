Σχολεία: Ανοίγουν ξανά οι εγγραφές μαθητών στο e-eggrafes.minedu.gov.gr – Ποιούς αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας

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Πού θα γίνουν οι αιτήσεις - Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Νέο χρονικό περιθώριο για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής σε Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια δίνει το υπουργείο Παιδείας, με την πλατφόρμα «e-Εγγραφές» να ανοίγει ξανά τον Σεπτέμβριο.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη αφορά κατ’ εξαίρεση αιτήσεις και ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί δεύτερη περίοδος, από τις 11 Σεπτεμβρίου, για την υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου οι κατ’ εξαίρεση αιτήσεις

Ειδικότερα, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 στις 08:00 έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Εγγραφές» θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής.

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Η διαδικασία αφορά ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ και πραγματοποιείται για λειτουργούντα τμήματα.

Τις αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι γονείς ή κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών, ενώ στην περίπτωση ενηλίκων μαθητών η αίτηση υποβάλλεται από τους ίδιους.

Δεύτερη ευκαιρία από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου

Ακολουθεί δεύτερη περίοδος λειτουργίας της πλατφόρμας για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, από τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59 θα μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ.

Πώς εγκρίνονται οι εκπρόθεσμες εγγραφές

Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, η έγκριση δίνεται από τον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, να εκτυπώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια, η σχολική μονάδα αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έγκριση.

Διαφορετική είναι η διαδικασία για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς εκεί η έγκριση της εκπρόθεσμης εγγραφής πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια του ίδιου του σχολείου.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του Πρότυπου ΕΠΑΛ.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της επίσημης εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας:

e-Εγγραφές

Εναλλακτικά, η διαδικασία είναι διαθέσιμη και μέσω της σχετικής υπηρεσίας στην κυβερνητική πύλη gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές προθεσμίες που προβλέπονται για τις κατ’ εξαίρεση και τις εκπρόθεσμες αιτήσεις.