Διορισμοί εκπαιδευτικών: Στον «αέρα» η ορκωμοσία – Δείτε πού και γιατί

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Την έγκαιρη λήψη μέτρων για τη διαδικασία ορκωμοσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που πρόκειται να υπηρετήσουν στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο ζητά η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις προς τη Μυτιλήνη, αλλά και η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών.

Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της ορκωμοσίας, η ΕΛΜΕ ζητά να προβλεφθεί εξ αποστάσεως ορκωμοσία για όσους διορίστηκαν στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο ή, εναλλακτικά, η διαδικασία να πραγματοποιηθεί ενώπιον αρμόδιας αρχής στον τόπο διορισμού τους. Παράλληλα, ζητά να εκδοθούν άμεσα σαφείς οδηγίες, πριν οι νεοδιόριστοι προχωρήσουν σε κρατήσεις εισιτηρίων και καταλυμάτων.

Η Ένωση επισημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια εκπαιδευτικοί που τοποθετούνταν στα δύο νησιά καλούνταν να μεταβούν αρχικά στη Μυτιλήνη αποκλειστικά για την ορκωμοσία και στη συνέχεια να ταξιδέψουν εκ νέου προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Όπως τονίζει, οι περιορισμένες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις, το υψηλό κόστος των εισιτηρίων και η πιθανότητα αναγκαστικών διανυκτερεύσεων καθιστούν τη συγκεκριμένη διαδικασία ιδιαίτερα επιβαρυντική, ειδικά για νεοδιόριστους που δεν έχουν ακόμη λάβει τον πρώτο τους μισθό.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τα επόμενα βήματα μετά την ανακοίνωση των ονομάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

Ενόψει της επικείμενης ορκωμοσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της, ζητούμε να ληφθούν εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι συνάδελφοι που διορίστηκαν στη Λήμνο (Β΄ Λέσβου) και στον Άγιο Ευστράτιο (Γ΄ Λέσβου) να μην υποχρεωθούν να μεταβούν στη Μυτιλήνη αποκλειστικά για την ορκωμοσία τους.

Το αίτημά μας βασίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων ετών, κατά τα οποία οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που επρόκειτο να τοποθετηθούν στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο καλούνταν να παρουσιαστούν στη Μυτιλήνη για την ορκωμοσία τους και, στη συνέχεια, να μετακινηθούν εκ νέου προς το νησί τοποθέτησής τους. Η πρακτική αυτή τους υπέβαλε σε σημαντική ταλαιπωρία και σε σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Η Λέσβος, η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος είναι τρία διαφορετικά νησιά, με περιορισμένη και αραιή ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ τα αραιά δρομολόγια ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία μία ή και περισσότερες διανυκτερεύσεις στη Μυτιλήνη.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα έξοδα των μετακινήσεων και των πιθανών διανυκτερεύσεων επιβάρυναν εξ ολοκλήρου τους ίδιους τους συναδέλφους. Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα δυσβάσταχτη, καθώς πολλοί νεοδιόριστοι έχουν παραμείνει άνεργοι κατά τους θερινούς μήνες και δεν έχουν ακόμη λάβει τον πρώτο τους μισθό. Επιπλέον, αρκετοί αναγκάζονται να ταξιδέψουν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους.

Για να μην επαναληφθεί φέτος η ίδια κατάσταση, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου να μεριμνήσουν εγκαίρως:

για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, για τη διεξαγωγή της ενώπιον αρμόδιας αρχής στον τόπο διορισμού τους, καθώς και για την ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο τοποθέτησής τους,

για την έγκαιρη έκδοση σαφών οδηγιών, πριν οι συνάδελφοι προβούν σε κρατήσεις εισιτηρίων και καταλυμάτων ή υποβληθούν σε άσκοπες μετακινήσεις και δυσβάστακτα έξοδα.

Η έγκαιρη ρύθμιση του ζητήματος θα αποτρέψει την επανάληψη μιας κατάστασης που επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και θα διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη η γεωγραφική πραγματικότητα και οι ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Ζητούμε την άμεση εξέταση του αιτήματός μας και την έγκαιρη ενημέρωση των νεοδιόριστων συναδέλφων, πριν υποχρεωθούν να προγραμματίσουν και να πληρώσουν τις μετακινήσεις τους.