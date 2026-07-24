Διορισμοί εκπαιδευτικών – Φιλόλογοι: «Δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων»

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Με αιχμηρή γλώσσα και έντονους συμβολισμούς σχολιάζει ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) την κατανομή των μόνιμων διορισμών του 2026 για τον κλάδο ΠΕ02, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τον αριθμό των θέσεων που ανακοινώθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενοι διορισμοί δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, κάνοντας λόγο για «Αριθμητική της Λήθης» και για μια διαρκή κατάσταση αναμονής για χιλιάδες αναπληρωτές φιλολόγους.

Σύμφωνα με τον ΣΑΦ, για τον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ02) προβλέπονται 162 θέσεις στη Γενική Εκπαίδευση και 190 στην Ειδική Αγωγή, αριθμοί που, όπως επισημαίνει, δεν αποτυπώνουν το εύρος των κενών και των αφυπηρετήσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή λειτουργούν κυρίως ως κάλυψη υφιστάμενων αναγκών, τονίζοντας παράλληλα ότι η μη ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και Τμημάτων Ένταξης διατηρεί αμετάβλητη την υφιστάμενη κατάσταση.

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Ο ΣΑΦ επισημαίνει ακόμη ότι οι φιλόλογοι καλούνται να υπηρετήσουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, από τη διδασκαλία της Ιστορίας έως την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του λόγου, υποστηρίζοντας ότι η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτυπώνεται στην κατανομή των διορισμών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «το 2026 δεν φέρνει την Ιθάκη», αλλά παρατείνει την αναμονή για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, ενώ ο Σύλλογος εκφράζει την άποψη ότι η περιορισμένη ενίσχυση της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης επηρεάζει συνολικά το βάθος και την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα ότι «όταν σιωπούν αυτοί που διδάσκουν την έκφραση, η κοινωνία δεν στερείται απλώς καθηγητές, αλλά τη φωνή της», καλώντας την Πολιτεία να επανεξετάσει τις ανάγκες του κλάδου και τον τρόπο κατανομής των μόνιμων διορισμών