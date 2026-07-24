Απίστευτη καταγγελία της ΟΙΕΛΕ για ΟΠΣΥΔ: «Ελληνίδα εκπαιδευτικός κλήθηκε να αποδείξει την ελληνομάθειά της»

Πίνακας περιεχομένων

Πριν ακόμη δοθούν οριστικές απαντήσεις για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την καταχώριση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον ΟΠΣΥΔ, η ΟΙΕΛΕ επανέρχεται καταγγέλλοντας περιπτώσεις που, όπως αναφέρει, προκαλούν εύλογα ερωτήματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για εκατοντάδες αναφορές εκπαιδευτικών σχετικά με λανθασμένη ή μηδενική προσμέτρηση προϋπηρεσίας, αποδίδοντας τα προβλήματα στην έλλειψη σαφών οδηγιών και στην εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Μάλιστα, η ΟΙΕΛΕ φέρνει στο προσκήνιο την περίπτωση Ελληνίδας εκπαιδευτικού με περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο της Αττικής, της οποίας η προϋπηρεσία δεν αναγνωρίστηκε, καθώς της ζητήθηκε να προσκομίσει πιστοποιητικό ελληνομάθειας λόγω πτυχίου πανεπιστημίου του εξωτερικού, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ελληνικό απολυτήριο και έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. Παράλληλα, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μουσικής, για το οποίο αναμένει επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας.

ΟΠΣΥΔ: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στους φακέλους τους – Οι βασικές επισημάνσεις για τους πίνακες

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΟΙΕΛΕ:

Πρόσφατα αναφερθήκαμε στα σοβαρότατα λάθη στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον ΟΠΣΥΔ. Κυριολεκτικά εκατοντάδες συνάδελφοι μας ενημέρωσαν για απίθανες περιπτώσεις μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας που μαρτυρούν τόσο την άγνοια της νομοθεσίας των υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις όσο και την απουσία ενός πλαισίου οδηγιών. Η ΟΙΕΛΕ επιχείρησε να συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαδομαρκάκη για το θέμα, αλλά παρά τις προσπάθειές μας να τον συναντήσουμε δια ζώσης ή έστω να μιλήσουμε δια τηλεφώνου μαζί του, αυτό έχει σταθεί μέχρι στιγμής αδύνατον.

Όμως κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια του απλού λάθους και προκαλούν θυμηδία και οργή. Συνάδελφος μας, Ελληνίδα, με πάνω από 20 έτη προϋπηρεσίας σε κορυφαίο ιδιωτικό σχολείο της Αττικής, μάς ενημέρωσε πως δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία της, επειδή έχει πτυχίο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) και δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ελληνομάθειας (!!). Θα το επαναλάβουμε με τα λόγια της συναδέλφου μας:

“Ελληνίδα, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς και έχοντας ελληνικό απολυτήριο λυκείου το οποίο μπορώ να προσκομίσω, έλαβα την ακόλουθη απάντηση: “Οι υποψήφιοι/ες πτυχιούχοι Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 201 του ν. 5094/2024 (Α’ 39), πρέπει να προσκομίσουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην προκήρυξη 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ελληνομάθεια.”

Σηκώνουμε ειλικρινά τα χέρια ψηλά…

ΥΓ Αναμένουμε ακόμη (εδώ κι ένα μήνα τουλάχιστον) την απάντηση της Διεύθυνσης Διορισμών για το κρίσιμο ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μουσικής…