ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Νέες καταγγελίες για τους διορισμούς επιτυχόντων – Ζητούν εκκαθάριση των πινάκων

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Ο εμπαιγμός των επιτυχόντων του πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 συνεχίζεται, σύμφωνα με τον Σύλλογο Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο οποίος εξαπολύει νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΣΕΠ– Με αφορμή τις πρόσφατες αναπληρώσεις της προκήρυξης 3ΓΒ/2023, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι χιλιάδες αδιόριστοι επιτυχόντες εξακολουθούν να περιμένουν τον πρώτο τους διορισμό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καλούνται εκ νέου ήδη διορισμένοι υποψήφιοι.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος κάνει λόγο για αθέτηση δεσμεύσεων σχετικά με την αξιοποίηση των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2022, ζητώντας την εκκαθάριση των πινάκων, την απομάκρυνση όσων έχουν ήδη διοριστεί και την άμεση ένταξη των αδιόριστων επιτυχόντων στους επόμενους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων.

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Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι, τρεις μήνες μετά την αλλαγή στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο – όπως αναφέρει – είχε αρχικά δεσμευτεί να συγκεντρωθούν οι κενές θέσεις και να διατεθούν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2022, οι αδιόριστοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο.

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Όπως σημειώνει, στις 24 Ιουλίου δημοσιεύθηκαν οι πολυαναμενόμενες αναπληρώσεις της προκήρυξης 3ΓΒ/2023. Από τις 276 θέσεις που οδηγήθηκαν σε αναπλήρωση, μόλις 40 αφορούν αδιόριστους διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ – σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο – οι υπόλοιπες καλύπτονται κυρίως από ήδη διορισμένους επιτυχόντες.

Τα αιτήματα προς το Υπουργείο

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα:

την εκκαθάριση των πινάκων με αφαίρεση των ήδη διορισμένων επιτυχόντων,

την επίλυση των προβλημάτων που, όπως αναφέρει, δημιουργεί η εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 5149/2024,

την ένταξη όλων των αδιόριστων επιτυχόντων στους επόμενους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί σε κανένα από τα παραπάνω αιτήματα.

«Οι ίδιοι διορίζονται ξανά και ξανά»

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται «άδικο και εξοργιστικό», καθώς – σύμφωνα με τον Σύλλογο – οι ίδιοι υποψήφιοι εμφανίζονται να διορίζονται επανειλημμένα σε διαφορετικές προκηρύξεις και διαδικασίες αναπλήρωσης, ενώ χιλιάδες άλλοι επιτυχόντες παραμένουν χωρίς διορισμό.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει σαφή πρακτική για την εφαρμογή του κωλύματος του άρθρου 9 του ν. 5149/2024, γεγονός που, κατά τον Σύλλογο, επηρεάζει τόσο τους επιτυχόντες των γραπτών διαγωνισμών όσο και υποψηφίους προκηρύξεων με μοριοδότηση.

Αναφορά στις δεσμεύσεις για τις προσλήψεις

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι πριν από έναν χρόνο είχε αναφερθεί στη Βουλή πως για τους 14.837 επιτυχόντες που πέρασαν τη βάση του διαγωνισμού είχαν δρομολογηθεί ή επρόκειτο να δρομολογηθούν περίπου 13.000 θέσεις.

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Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, μόνο περίπου 2.500 έως 3.000 από αυτές αφορούσαν τη δεξαμενή των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούσαν σε ειδικότητες όπως μηχανικοί, κτηνίατροι, πληροφορικοί, χημικοί και άλλοι κλάδοι, με αποτέλεσμα – όπως αναφέρει – να μη μειώνεται ουσιαστικά ο αριθμός των αδιόριστων επιτυχόντων.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις θέσεις της ΜΟΔ Α.Ε. για το 2025.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, από τις περίπου 200 θέσεις που είχαν αρχικά αναφερθεί, προκηρύχθηκαν τελικά 70, εκ των οποίων μόλις τέσσερις αφορούσαν διοικητικούς υπαλλήλους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός πως έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από την προκήρυξή τους, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων και απορριπτέων.

Τα αιτήματα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι οι αναπληρώσεις δεν οδηγούν στην είσοδο νέου προσωπικού στη δημόσια διοίκηση αλλά στην ανακύκλωση ήδη διορισμένων υπαλλήλων.

Κλείνοντας, ζητά από την κυβέρνηση:

την εκκαθάριση των πινάκων επιτυχόντων και την αφαίρεση όσων έχουν ήδη διοριστεί, και

την ένταξη όλων των αδιόριστων επιτυχόντων του πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 στους επόμενους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων.