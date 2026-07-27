Διορισμοί εκπαιδευτικών: «Χιλιάδες φιλόλογοι μένουν εγκλωβισμένοι στην αναπλήρωση»

Πίνακας περιεχομένων

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ο ΣΑΦ κάνει λόγο για «Αριθμητική της Λήθης» στην κατανομή των θέσεων για τους φιλολόγους

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την κατανομή των μόνιμων διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2026, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των θέσεων που διατέθηκαν για τον κλάδο ΠΕ02 δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος κάνει λόγο για μια πολιτική που διαιωνίζει την αναπλήρωση και αφήνει χιλιάδες φιλολόγους σε καθεστώς πολυετούς αναμονής.

Με αφορμή την ανακοίνωση της κατανομής των διορισμών, ο ΣΑΦ υποστηρίζει ότι τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή οι θέσεις που εγκρίθηκαν δεν επαρκούν για να καλύψουν τα πραγματικά εκπαιδευτικά κενά. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μη ίδρυση νέων οργανικών Τμημάτων Ένταξης διατηρεί τα προβλήματα της Ειδικής Αγωγής, ενώ κάνει λόγο για υποβάθμιση του ρόλου των φιλολόγων στη δημόσια εκπαίδευση.

162 διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση και 190 στην Ειδική Αγωγή

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων χαρακτηρίζει την κατανομή των διορισμών του 2026 ως έναν «χρησμό της Πυθίας», ο οποίος αποτυπώνεται μέσα από τους αριθμούς. Όπως σημειώνει, για τον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ02) προβλέπονται 162 διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση και 190 στην Ειδική Αγωγή, αριθμοί που – σύμφωνα με τον Σύλλογο – δεν αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τι ακολουθεί μετά την κατανομή

«Η Αριθμητική της Λήθης»

Ο ΣΑΦ υποστηρίζει ότι πίσω από τους συγκεκριμένους αριθμούς κρύβεται αυτό που αποκαλεί «Αριθμητική της Λήθης», καθώς, όπως αναφέρει, χιλιάδες πτυχιούχοι φιλόλογοι συνεχίζουν να εγκλωβίζονται σε ένα διαρκές καθεστώς αναπλήρωσης, ενώ τα πραγματικά λειτουργικά κενά και οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών αυξάνονται.

Προβληματισμός και για την Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Ειδική Αγωγή, όπου ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, παρά τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη, οι 190 διορισμοί δεν επαρκούν για την ουσιαστική κάλυψη των κενών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η μη δημιουργία νέων οργανικών Τμημάτων Ένταξης διατηρεί, σύμφωνα με τον ΣΑΦ, αμετάβλητη την υφιστάμενη κατάσταση στα σχολεία.

«Ο φιλόλογος αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμος»

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος σημειώνει ότι ο φιλόλογος καλείται να διδάξει πέντε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και να υπηρετήσει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της Ιστορίας και του λόγου.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έντονος προβληματισμός για την Ειδική Αγωγή- Χιλιάδες μαθητές παραμένουν χωρίς στήριξη

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η πολιτεία αντιμετωπίζει την προσφορά του ως «ανανεώσιμο αναλώσιμο», ενώ χαρακτηρίζει τη στασιμότητα στους διορισμούς ως «σταθερή ροή», αφήνοντας χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς σε μια διαρκή αναμονή.

«Δεν περιορίζεται μόνο ένας κλάδος, αλλά το βάθος της παιδείας»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων υποστηρίζει ότι η περιορισμένη κατανομή διορισμών δεν επηρεάζει μόνο τον κλάδο των φιλολόγων, αλλά συνολικά την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όταν οι ευκαιρίες διανέμονται «με το σταγονόμετρο» στους εκπαιδευτικούς του κλάδου, δεν περιορίζεται απλώς ένας επαγγελματικός χώρος, αλλά επηρεάζεται το επίπεδο της παιδείας που μπορεί να προσφέρει το δημόσιο σχολείο.