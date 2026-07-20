Διορισμοί εκπαιδευτικών: Η διαδικασία μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας – Οδηγός

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Εν αναμονή της ανακοίνωσης της κατανομής των 5.467 μόνιμων διορισμών, υπενθυμίζονται τα βασικά στάδια της διαδικασίας και οι πίνακες από τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις σε Γενική και Ειδική Αγωγή.

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση της κατανομής των 5.467 μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να γνωστοποιήσει το επόμενο διάστημα τον αριθμό των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, οι συνολικοί διορισμοί για το 2026 θα ανέλθουν σε 5.467. Εν αναμονή των σχετικών αποφάσεων, ο εκπαιδευτικός Μάριος Μαγιολαδίτης υπενθυμίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των διορισμών.

Τα στάδια της διαδικασίας

Η διαδικασία των μόνιμων διορισμών περιλαμβάνει μια σειρά διοικητικών ενεργειών, που ξεκινούν από την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων και ολοκληρώνονται με την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των διορισθέντων.

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Συγκεκριμένα, τα βασικά βήματα είναι:

Ανακοίνωση του συνολικού αριθμού διορισμών.

Έκδοση ΦΕΚ κατανομής θέσεων ανά ειδικότητα.

Ανάρτηση της κατανομής στη «Διαύγεια».

Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία.

Αποστολή της πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε ΦΕΚ.

Υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους.

Έκδοση των ονομάτων των διορισθέντων.

Εγγραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόσκληση για ορκωμοσία.

Ολοκλήρωση των ορκωμοσιών και ανάληψη υπηρεσίας.

Από ποιους πίνακες θα γίνουν οι διορισμοί

Οι μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή θα πραγματοποιηθούν από τους οριστικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2025, 2ΕΑ/2025 και 3ΕΑ/2025, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι συγκεκριμένοι πίνακες περιλαμβάνουν και εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2025, καθώς είχαν συμμετάσχει στις αντίστοιχες προκηρύξεις της περασμένης χρονιάς.

Αντίστοιχα, οι διορισμοί στη Γενική Αγωγή θα πραγματοποιηθούν από τους οριστικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ το 2024 και παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026.

Αναμονή για την κατανομή των θέσεων

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ανακοίνωση της κατανομής των 5.467 θέσεων ανά ειδικότητα, η οποία θα καθορίσει τον αριθμό των διορισμών σε κάθε κλάδο της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής.

Η δημοσιοποίηση της κατανομής αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τον μόνιμο διορισμό και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέχρι την ορκωμοσία τους.