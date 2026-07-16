Φοιτητές: Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 – Πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές

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Με αιχμή την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρέθηκαν η διασφάλιση δωρεάν σπουδών, η κατοχύρωση πτυχίων με επαγγελματική αξία και η αντίθεση στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜΑΣ υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις έστειλαν σαφές μήνυμα κατά της συνταγματικής αναθεώρησης και της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ καλεί τους φοιτητές να παραμείνουν σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των επόμενων κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΜΑΣ:

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΚΑΘΑΡΑ!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16! ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΑΞΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΕΣ!

Χαιρετίζουμε όλους τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, οργανώνοντας σήμερα Τρίτη 14/7, συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, μαζί με τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα που πραγματοποίησαν στάση εργασίας.

Μέσα στο κατακαλόκαιρο, ήχησαν οι δίκαιες διεκδικήσεις των Φοιτητικών Συλλόγων για πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές και δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Μέχρι και έξω από τη Βουλή ακούστηκε η φωνή των φοιτητών που δε συμβιβάζονται με την υποβάθμιση των σπουδών τους και την εμπορευματοποίηση της μόρφωσης.

Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπάθησε να αποφύγει την αντίδραση των φοιτητών, επιταχύνοντας τη συζήτηση για την αναθεώρηση την ώρα που οι σχολές είναι κλειστές και μέσα στο καλοκαίρι, τα σχέδιά της απέτυχαν! Το μήνυμα των σημερινών κινητοποιήσεων ήταν καθαρό: στη μία πλευρά είναι οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά που παλεύουμε για τα δικαιώματά μας πλάι – πλάι και στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που ομονοούν και προχωρούν “αγκαλιά” μέσα στη Βουλή στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον εργασιακό μεσαίωνα που ετοιμάζουν για κάθε απόφοιτο, υπηρετώντας τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να βρίσκεται σε επιφυλακή, σε περίπτωση που η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες εβδομάδες.

Καλούμε κάθε Φοιτητικό Σύλλογο να οργανώσει την ενημέρωση και τον αγώνα του ακόμα πιο δυναμικά και προετοιμάζουμε από τώρα τη μαζική συμμετοχή μας στο μεγάλο πανελλαδικό, παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτέμβρη μαζί με τους εργαζόμενους και τους συμφοιτητές μας από όλη τη χώρα.

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!