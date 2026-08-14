Σχολεία: Νέο μάθημα Ηθικής σε Γυμνάσια και Λύκεια από το 2026 2027 – Ποιούς μαθητές αφορά

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Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2026-2027, ενώ η απόφαση προβλέπεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το μάθημα της Ηθικής εισάγεται από τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, αποκλειστικά για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οργανώνεται και θα πραγματοποιείται η διδασκαλία του νέου μαθήματος.

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Βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία της Ηθικής είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά. Η απόφαση προβλέπει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων και των μαθητών που έχουν λάβει απαλλαγή.

Παράλληλα Ηθική και Θρησκευτικά

Στις περιπτώσεις όπου σε μία τάξη λειτουργεί ένα μόνο τμήμα, τα δύο μαθήματα θα πραγματοποιούνται την ίδια διδακτική ώρα αλλά σε διαφορετικές αίθουσες. Οι μαθητές που δεν έχουν απαλλαγεί θα παρακολουθούν Θρησκευτικά, ενώ όσοι έχουν απαλλαγεί θα διδάσκονται Ηθική.

Εάν λειτουργούν περισσότερα τμήματα και ο αριθμός των απαλλασσόμενων μαθητών το επιτρέπει, θα μπορεί να συγκροτείται ξεχωριστό τμήμα Ηθικής, ισοδύναμο με τα υπόλοιπα τμήματα της τάξης. Οι υπόλοιποι μαθητές θα κατανέμονται εκ νέου με αλφαβητική σειρά, χωρίς όμως να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των τμημάτων.

Τι γίνεται όταν δεν μπορεί να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα

Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση αυτόνομου τμήματος, οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά θα συγκεντρώνονται στο τμήμα που διαθέτει ήδη τους περισσότερους απαλλασσόμενους μαθητές.

Και σε αυτή την περίπτωση, Ηθική και Θρησκευτικά θα διδάσκονται την ίδια ώρα, αλλά σε διακριτές αίθουσες, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές θα κατανέμονται με αλφαβητική σειρά στα τμήματα.

Το όριο των 10 μαθητών

Ιδιαίτερη σημασία έχει το όριο που θέτει η υπουργική απόφαση. Για να πραγματοποιείται η διδασκαλία της Ηθικής απαιτούνται τουλάχιστον δέκα μαθητές ανά τάξη που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί ή συμπληρωθεί μετά την πέμπτη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους, θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2024.