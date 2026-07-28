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Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ – Συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρα της

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
28/07/2026 - 11:33
Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ – Συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρα της
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Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής ενημέρωση για 15χρονη κοπέλα που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε καφετέρια στη Σαλαμίνα.

Όπως διαπιστώθηκε η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, την κοπέλα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του καταστήματος αλλά και τον 51χρονο πατέρα της 15χρονης που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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