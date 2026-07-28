ΣΟΚ! 17χρονος κατέρρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του

Χιλιάδες εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους για δεύτερη ή και τρίτη φορά αναρωτιούνται αν μπορούν να λάβουν ξανά το τακτικό επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ. Αν και η επαναχορήγηση της επιδότησης είναι δυνατή, δεν γίνεται αυτόματα, καθώς η έγκριση της αίτησης εξαρτάται από συγκεκριμένες ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις.