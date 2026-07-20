Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες: Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Πίνακας περιεχομένων

Σκηνές άγριας βίας με θύμα μία 15χρονη εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ ανήλικων κοριτσιών εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ αναζητούνται ακόμη μία 16χρονη και οι γονείς της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ενημέρωσαν την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για τη μεταφορά μίας 15χρονης μαθήτριας, η οποία έφερε τραύματα έπειτα από επίθεση.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 15χρονη είχε συναντηθεί με δύο κοπέλες, ηλικίας 14 και 16 ετών, έπειτα από συνεννόηση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ανήλικες φέρονται να της επιτέθηκαν, χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από κοντινό υπερυψωμένο σημείο μια άλλη ομάδα ανηλίκων παρακολουθούσε το περιστατικό. Ανάμεσά τους βρισκόταν μία 15χρονη αλβανικής καταγωγής, η οποία, μαζί με ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, φέρεται να έδινε οδηγίες στις δύο κοπέλες που ξυλοκοπούσαν το θύμα, ενώ παράλληλα κατέγραφαν την επίθεση με κινητά τηλέφωνα.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε σε συλλήψεις τόσο ανηλίκων όσο και των κηδεμόνων τους. Συνελήφθησαν η 14χρονη που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό, καθώς και η 15χρονη που βρισκόταν στην ομάδα που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αντίθετα, η 16χρονη που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και οι γονείς της, δεν έχουν εντοπιστεί και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την οικογένειά της, όταν παρουσίασε αδιαθεσία. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο, ενώ έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια τα τραύματά της.