Διαγραφές φοιτητών: Ποιοί μπορούν να ζητήσουν παράταση

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Οι φοιτητές που συμπληρώνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο φοίτησης και δεν αποφοιτούν διαγράφονται αυτοδικαίως από το Τμήμα ή τη Μονοτμηματική Σχολή δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία εκκαθάρισης των φοιτητικών μητρώων στα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζεται

Η διαδικασία εκκαθάρισης των φοιτητικών μητρώων στα πανεπιστήμια περνά στην επόμενη φάση, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαγραφών μη ενεργών φοιτητών από τα τετραετή προγράμματα σπουδών. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον παλαιοί φοιτητές πενταετών σχολών, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους έως και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η διαδικασία δεν συνδέεται, βάσει της επίσημης εγκυκλίου, με μία ενιαία και προκαθορισμένη ημερομηνία στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι διαγραφές πραγματοποιούνται αυτοδικαίως δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, εφόσον οι φοιτητές δεν έχουν καταστεί πτυχιούχοι και δεν έχουν ασκήσει κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιώματα παράτασης ή εξαίρεσης.

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Ποιους αφορά η επόμενη φάση

Η επίσημη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζει ότι οι φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και, τον Φεβρουάριο του 2021, είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών τους, έλαβαν επιπλέον χρονικό περιθώριο ίσο με την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, με αφετηρία το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για τους παλαιούς φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων, η προθεσμία ολοκλήρωσης των σπουδών φτάνει έως και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Αντίστοιχα, οι φοιτητές εξαετών προγραμμάτων της ίδιας κατηγορίας μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Επομένως, το επόμενο κύμα εφαρμογής του μέτρου αφορά κυρίως παλαιούς φοιτητές πενταετών σχολών, όπως είναι αρκετές Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, χωρίς όμως η εγκύκλιος να προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό όσων πρόκειται τελικά να διαγραφούν.

Πότε πραγματοποιείται η διαγραφή

Οι φοιτητές που συμπληρώνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο φοίτησης και δεν αποφοιτούν διαγράφονται αυτοδικαίως από το Τμήμα ή τη Μονοτμηματική Σχολή δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Η ημερομηνία της διαγραφής εξαρτάται, επομένως, από το πότε κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα θα αναρτήσει τα αποτελέσματα της εξεταστικής. Δεν προκύπτει από την εγκύκλιο μία κοινή ημερομηνία διαγραφής στις 31 Δεκεμβρίου για όλα τα ΑΕΙ.

Οι Γραμματείες των Τμημάτων είναι επίσης υποχρεωμένες να ενημερώνουν έγκαιρα τους φοιτητές που έχουν υπερβεί το όριο φοίτησης για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παράτασης.

Ποιοι μπορούν να ζητήσουν παράταση

Δυνατότητα παράτασης προβλέπεται για τους φοιτητές που εμφανίζουν ουσιαστική ακαδημαϊκή δραστηριότητα και πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια του νόμου.

Για τους φοιτητές πενταετών προγραμμάτων απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες ECTS έως και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το ανώτατο όριο φοίτησης. Παράλληλα, πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες κατά τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, με επιτυχή συμμετοχή σε τουλάχιστον μία από αυτές.

Η παράταση διαρκεί κατά κανόνα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ μπορεί να φτάσει τα τρία εξάμηνα όταν εκκρεμεί υποχρεωτική πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για σοβαρούς λόγους υγείας, καθώς και για φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες εξαίρεσης που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Περισσότεροι από 308.000 διαγράφηκαν στην πρώτη φάση

Η πρώτη φάση της εκκαθάρισης ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε μη ενεργούς φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν από το 2017 και δεν πληρούσαν τα κριτήρια παράτασης.

Με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν τα πανεπιστήμια, διαγράφηκαν συνολικά 308.605 μη ενεργοί φοιτητές.

Ο αριθμός των φοιτητών που θα επηρεαστούν από την επόμενη φάση δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αναφορά σε περίπου 80.000 διαγραφές αποτελεί δημοσιογραφική εκτίμηση και όχι επίσημο στοιχείο.

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