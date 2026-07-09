Άδειες: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

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Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται η αναλογία της άδειας, ενώ κατά το δεύτερο έτος ο εργαζόμενος δικαιούται τμηματικά την άδεια που αντιστοιχεί στον χρόνο απασχόλησής του, η οποία αυξάνεται μόλις συμπληρωθούν δώδεκα μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Από το τρίτο ημερολογιακό έτος και μετά ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα λήψης ολόκληρης της ετήσιας άδειας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους. Παράλληλα, προβλέπονται αυξημένες ημέρες άδειας για εργαζόμενους με δεκαετή προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή δωδεκαετή συνολική προϋπηρεσία, καθώς και μία επιπλέον ημέρα άδειας μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.

Η ετήσια κανονική άδεια εφαρμόζεται πλέον με νέο πλαίσιο από το 2026, καθώς τέθηκαν σε ισχύ αλλαγές που αφορούν κυρίως τον τρόπο χορήγησης και τη διοικητική διαχείρισή της. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για εργαζόμενους και εργοδότες, διατηρώντας ωστόσο αναλλοίωτα τα βασικά δικαιώματα που συνδέονται με την άδεια.

Παρότι η διάρκεια της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται από τα χρόνια προϋπηρεσίας και το είδος της εργασιακής σχέσης, σημαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθώς και στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έναντι του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Πιο ευέλικτη η χορήγηση της άδειας

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της ετήσιας άδειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι εργαζόμενοι μπορούν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους προς τον εργοδότη, να λαμβάνουν την άδειά τους σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος.

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Ωστόσο, το νέο πλαίσιο προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα της άδειας. Συγκεκριμένα, κάθε περίοδος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο και έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με εξαήμερο, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής χρόνος ανάπαυσης.

Οι αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ

Αλλαγές επέρχονται και στη διαδικασία δήλωσης της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Από το 2026 καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας από τις επιχειρήσεις.

Στη θέση της εφαρμόζεται απολογιστική καταχώριση, η οποία πραγματοποιείται μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγηση της άδειας. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία επιδιώκεται η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Τι παραμένει αμετάβλητο

Παρά τις αλλαγές, οι βασικές διατάξεις που διέπουν την ετήσια κανονική άδεια εξακολουθούν να ισχύουν. Η διάρκειά της εξακολουθεί να εξαρτάται από την προϋπηρεσία, ενώ δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας.

Παραμένει επίσης η υποχρέωση να λαμβάνει τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης την άδειά του κατά το διάστημα από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. Εξίσου αμετάβλητη παραμένει η ανάγκη συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για τον χρόνο χορήγησης της άδειας, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας προβλέπεται προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας.