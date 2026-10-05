Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2026: Στο προσκήνιο η «φωνή» των εκπαιδευτικών – Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τους ανθρώπους της εκπαίδευσης
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Στο επίκεντρο θέτει τους ανθρώπους της εκπαίδευσης η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας ενημερωτική εκδήλωση - συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2026.
Στην εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν νέες πρωτοβουλίες που φέρνουν στο προσκήνιο τη φωνή των εκπαιδευτικών, τις εμπειρίες των γονέων και το βλέμμα των παιδιών, ενώ παράλληλα θα τιμηθεί συμβολικά η πολύχρονη προσφορά εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση.
«Η Ανατολική Θεσσαλονίκη τιμά τους ανθρώπους της εκπαίδευσης»
Την εκδήλωση διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δρ. Ευάγγελο Κελεσίδη, να απευθύνει την πρόσκληση.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος είναι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, να αναδειχθούν νέες πρωτοβουλίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας χώρο στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, στους γονείς αλλά και στα παιδιά.
Θα τιμηθούν εκπαιδευτικοί για την πολύχρονη προσφορά τους
Ξεχωριστό μέρος της εκδήλωσης θα αποτελέσει η συμβολική τιμή προς εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών την εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη προσφορά τους.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον 10ο όροφο και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Λόγου & Τέχνης».
Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ότι η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης, ενώ ως χορηγός εμφανίζεται η Μασούτης.
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