Προσλήψεις αναπληρωτών: Έρχεται η Β2 Φάση – Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει

Προσλήψεις πάνω από 2.100 αναπληρώτων εκπαιδευτικών θα ανακοινωθούν σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για τη Β2 φάση των προσλήψεων που θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Β’ και της Γ φάσης που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Οι προσλήψεις αφορούν κενά που δεν καλύφθηκαν με τις προήγουμενες φάσεις είτε επειδή δεν είχαν καταγραφεί είτε επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας στην οποία δεν καταχωρίστηκαν, εκ παραδρομής, τα κενά της Γενικής Αγωγής.

Ποια κενά θα καλυφθούν

Η διορθωτική αυτή κίνηση πρόκειται να λύσει σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με κενά που αρχές Οκτωβρίου ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν και να δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για επείγοντα λειτουργικά κενά που δεν μπόρεσαν να καλυφθούν από την Β’ φάση της 30η Σεπτεμβρίου αλλά και από την Α’ φάση που προηγήθηκε. Η φάση αυτή δεν θα αντικαταστήσει την Γ’ φάση η οποία θα γίνει κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στα μέσα Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ. αριθ. πρωτ. έγγραφο 133137/Ε1/6-10-2026 ζήτησε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση λειτουργικών κενών των περιοχών αρμοδιότητάς τους απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), έως εχθές Πέμπτη 08.10.2026.Βρείτε Σταθμούς

Αναλυτικά οι προσλήψεις που αναμένονται