Προσλήψεις αναπληρωτών: Έρχεται η Β2 Φάση – Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει
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Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η Β2 φάση προσλήψεων και τις επόμενες ημέρες να αναλάβουν υπηρεσία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
Προσλήψεις πάνω από 2.100 αναπληρώτων εκπαιδευτικών θα ανακοινωθούν σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόκειται για τη Β2 φάση των προσλήψεων που θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Β’ και της Γ φάσης που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Οι προσλήψεις αφορούν κενά που δεν καλύφθηκαν με τις προήγουμενες φάσεις είτε επειδή δεν είχαν καταγραφεί είτε επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας στην οποία δεν καταχωρίστηκαν, εκ παραδρομής, τα κενά της Γενικής Αγωγής.
Ποια κενά θα καλυφθούν
Η διορθωτική αυτή κίνηση πρόκειται να λύσει σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με κενά που αρχές Οκτωβρίου ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν και να δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για επείγοντα λειτουργικά κενά που δεν μπόρεσαν να καλυφθούν από την Β’ φάση της 30η Σεπτεμβρίου αλλά και από την Α’ φάση που προηγήθηκε. Η φάση αυτή δεν θα αντικαταστήσει την Γ’ φάση η οποία θα γίνει κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στα μέσα Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ. αριθ. πρωτ. έγγραφο 133137/Ε1/6-10-2026 ζήτησε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση λειτουργικών κενών των περιοχών αρμοδιότητάς τους απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), έως εχθές Πέμπτη 08.10.2026.Βρείτε Σταθμούς
Αναλυτικά οι προσλήψεις που αναμένονται
Από ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας θα έχουμε 835 προσλήψεις ΠΕ70 ΑΠΩ
Από ΖΕΠ Δευτεροβάθμιας θα έχουμε 292 προσλήψεις ΠΕ02 ΑΠΩ
Στο ΜΝΑΕ/ΥΜΕΠΑΛ αναμένονται:
200 ΠΕ02 ΑΠΩ + 50 ΠΕ02 ΑΜΩ
200 ΠΕ03 ΑΠΩ + 50 ΠΕ03 ΑΜΩ
Στα Νηπιαγωγεία από μη αναλήψεις αναμένονται περίπου 20 ΠΕ06 ΑΜΩ
Στη Γενική τώρα είναι κάπως πιο συγκεχυμένα τα πράγματα. Υπήρξαν 100+ μη αναλήψεις/παραιτήσεις (θα καλυφθούν ένα-προς-ένα), αλλά μοιράστηκαν στους ΠΔΕ και περίπου 200 ανελαστικές (sic) πιστώσεις (προφανώς δεν φθάνουν ούτε για ζήτω). Και καμιά 25αριά στη ΔΠΕ Δ’ Αθήνας (που έχει αρκετά κενά ΠΕ11).
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