Αλλάζει ξανά ο καιρός: Πολύ ισχυροί βοριάδες και θερμή εισβολή στον ορίζοντα

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Καιρός: Ισχυρό μελτέμι έως τις αρχές Αυγούστου – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Με νέα μεταβολή εισέρχεται ο καιρός, καθώς μετά την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας που έγινε αισθητή από χθες, το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την Τετάρτη και να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις 3 με 4 Αυγούστου.

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τις ανατολικές προσήνεμες περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία δεν θα υποχωρήσει το ίδιο σε όλη τη χώρα, καθώς στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Από τις 4 με 5 Αυγούστου διαφαίνεται νέα θερμή περίοδος, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές αν θα εξελιχθεί σε οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Ενισχύεται σημαντικά το μελτέμι

Μετά τη σχετικά απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία ακολούθησε την εντυπωσιακή και ιδιαίτερα σπάνια για την εποχή μεταβολή του καιρού, το σκηνικό αλλάζει εκ νέου από την Τετάρτη.

Το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά και να πνέει με ισχυρές έως πολύ ισχυρές εντάσεις σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στις ανατολικές περιοχές που είναι εκτεθειμένες στους βόρειους ανέμους. Η συγκεκριμένη εικόνα εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 3 με 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το meteo24.news.gr, η ενίσχυση των βορείων ανέμων συνδέεται με τον συνδυασμό των υψηλότερων ατμοσφαιρικών πιέσεων στα Βαλκάνια και των χαμηλότερων πιέσεων στην περιοχή της Μικράς Ασίας.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο βαρομετρικά συστήματα θα ενισχύσει τη βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, οδηγώντας στην επικράτηση ισχυρών και κατά τόπους πολύ ισχυρών βοριάδων.

Πού αναμένονται οι ισχυρότερες ριπές

Οι μεγαλύτερες εντάσεις του ανέμου αναμένεται να καταγραφούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και στις Κυκλάδες.

Ισχυρές ριπές προβλέπονται επίσης στην Εύβοια, στην ανατολική Αττική και κατά μήκος των ανατολικών ακτών της ηπειρωτικής χώρας.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ απαιτείται αυξημένη προσοχή και στις παράκτιες περιοχές όπου οι άνεμοι θα είναι εντονότεροι.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η παρατεταμένη επικράτηση ισχυρών βορείων ανέμων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και, κυρίως, της ταχύτατης εξάπλωσής τους.

Η ξηρή βλάστηση, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυρές ριπές δημιουργούν έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία φωτιάς μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη.

Πού θα παραμείνουν υψηλές οι θερμοκρασίες

Παρά την ενίσχυση του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις νότιες περιοχές, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ισχυρότεροι, οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται κατά κανόνα από 29 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα παραμείνει κατά μέσο όρο τρεις με τέσσερις βαθμούς υψηλότερη.

Στις συγκεκριμένες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάνει συχνά τους 33 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να προσεγγίσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Νέα θερμή περίοδος από τις 4 Αυγούστου

Από τις 4 με 5 Αυγούστου και περίπου έως τις 10 Αυγούστου, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για νέα άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το μελτέμι φαίνεται ότι θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, επιτρέποντας σε θερμότερες αέριες μάζες από τη δυτική και τη νοτιοδυτική Μεσόγειο να κινηθούν προς την Ελλάδα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι σημαντική. Ωστόσο, δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ασφάλεια εάν θα πρόκειται για οργανωμένο κύμα καύσωνα ή για μια περίοδο πολύ έντονης ζέστης.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες, η διάρκεια και η γεωγραφική έκταση της θερμής εισβολής θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τον ρυθμό εξασθένησης του μελτεμιού και την ακριβή πορεία των θερμών αερίων μαζών.

Μεγάλη αβεβαιότητα μετά τις 10 Αυγούστου

Για το διάστημα μετά τις 10 με 12 Αυγούστου, ορισμένα προγνωστικά σενάρια δείχνουν πιθανή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Η αβεβαιότητα, όμως, παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα διαφορετικά προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Τα διαθέσιμα σενάρια κυμαίνονται από τη διατήρηση της έντονης ζέστης έως τη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Προς το παρόν, το επικρατέστερο σενά προβλέπει πολύ ισχυρό μελτέμι από την Τετάρτη, αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και νέα θερμή περίοδο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.