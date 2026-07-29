Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο αγοράκι – Παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Η εξεταστέα ύλη για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίστηκε με υπουργική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα μαθήματα και το περιεχόμενο που θα εξεταστεί στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.