Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

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Την εκτίμησή του για την εξέλιξη του καιρού τον Αύγουστο δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός με κατεύθυνση Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας και MSc Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής, μέσα από το μεσοπρόθεσμο δελτίο καιρού που δημοσιεύθηκε στο YouWeather.com.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού αναμένεται να παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα, με πιο ήπιο και ανεμώδες ξεκίνημα, αλλά και αυξημένες πιθανότητες για ισχυρά θερμά επεισόδια από τα μέσα του μήνα και μετά.

Όπως επισημαίνει, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το μελτέμι θα κυριαρχήσει στις αρχές του Αυγούστου, συγκρατώντας τη θερμοκρασία κοντά ή και λίγο χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, στη συνέχεια αναμένεται σημαντική αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, με ενδείξεις για θερμή εισβολή, περιορισμένες βροχοπτώσεις και αυξημένη ξηρασία.

Αύγουστος με δύο διαφορετικά πρόσωπα

Στο μεσοπρόθεσμο δελτίο καιρού που δημοσιεύθηκε στο YouWeather.com, ο Δημήτρης Καμπόλης αναφέρει ότι ο Αύγουστος του 2026 αναμένεται να έχει αρκετά σύνθετη και δυναμική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αρνητικές αποκλίσεις στα 850hPa υποδηλώνουν ενισχυμένο βόρειο ρεύμα και ισχυρό μελτέμι, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να κινηθούν κοντά ή ελαφρώς χαμηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές στην ανατολική και νότια ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Από τα μέσα του μήνα και μετά, όμως, καταγράφεται αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με έντονες θετικές αποκλίσεις στα 850hPa, κυρίως στα δυτικά και νότια, στοιχείο που -όπως επισημαίνει- αποτελεί ένδειξη θερμής εισβολής ή ακόμη και επεισοδίου καύσωνα.

Περιορισμένες βροχές και αυξημένη ξηρασία

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι οι αποκλίσεις στα 500hPa τείνουν προς ουδέτερες ή ελαφρώς θετικές τιμές, γεγονός που ευνοεί την επικράτηση αντικυκλωνικών συνθηκών.

Παράλληλα, ο υετός προβλέπεται να παραμείνει κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι συνθήκες ξηρασίας.

Συνολικά, εκτιμά ότι ο Αύγουστος θα ξεκινήσει πιο δροσερός και ανεμώδης, αλλά θα ολοκληρωθεί θερμότερος από τα φυσιολογικά επίπεδα, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών θερμών επεισοδίων κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο.

Η εικόνα για το πρώτο δεκαήμερο

Για το διάστημα από 1 έως 10 Αυγούστου, ο Δημήτρης Καμπόλης προβλέπει ενισχυμένο βόρειο ρεύμα και θερμοκρασίες κοντά ή λίγο χαμηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Οι μικρές αλλά ελαφρώς αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa υποδηλώνουν, σύμφωνα με την ανάλυση, πιθανότητα θερμικής αστάθειας στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο δεκαήμερο

Για το διάστημα 11 έως 20 Αυγούστου, η ανάλυση κάνει λόγο για σαφή μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Οι έντονα θετικές αποκλίσεις στα 850hPa, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια, αποτελούν ένδειξη οργανωμένης θερμής εισβολής ή καύσωνα, ενώ οι ουδέτερες ή ελαφρώς θετικές αποκλίσεις στα 500hPa ευνοούν την επικράτηση αντικυκλωνικών συνθηκών.

Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο, ενισχύοντας τις θερμές και ξηρές συνθήκες.

Πιο ήπια η εικόνα στο τέλος του μήνα

Για το διάστημα 21 έως 31 Αυγούστου, ο Δημήτρης Καμπόλης εκτιμά ότι η θερμή τάση θα διατηρηθεί, αλλά με μικρότερη ένταση σε σχέση με τα μέσα του μήνα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κοντά ή λίγο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ στο Αιγαίο προβλέπεται μερική επαναφορά του μελτεμιού, χωρίς όμως να προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Την ίδια ώρα, ο υετός θα παραμείνει περιορισμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μοναδική εξαίρεση το ενδεχόμενο εκδήλωσης τοπικών θερμικών καταιγίδων στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.