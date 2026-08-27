Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Έρχεται η Α’ φάση – Πότε αναμένεται η Β’ και η Γ’

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Η Α΄ Φάση εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στις 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ο ακριβής αριθμός, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την τελική κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων και την αποτύπωση των λειτουργικών κενών στα σχολεία.

Η Α΄ Φάση προσλήψεων αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο αρχικό κύμα στελέχωσης των σχολικών μονάδων, χωρίς όμως να εξαντλεί το σύνολο των προσλήψεων που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρονιάς. Με βάση τον περσινό προγραμματισμό, μετά την πρώτη μεγάλη φάση ακολουθούν νέες προσλήψεις στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ ο Νοέμβριος αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την κάλυψη κενών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο iPaidia.gr, για το σύνολο της σχολικής χρονιάς 2026-2027, οι προσλήψεις αναπληρωτών εκτιμάται ότι ενδέχεται να προσεγγίσουν τις 50.000, εφόσον ακολουθηθεί αντίστοιχη πορεία με την προηγούμενη χρονιά. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται οι διαδοχικές φάσεις προσλήψεων αλλά και προγράμματα και ειδικές δράσεις που ενεργοποιούνται αργότερα και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στις περίπου 30.000 προσλήψεις της Α΄ Φάσης.

Τονίζεται ότι, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων και τις φάσεις που θα ακολουθήσουν .

Α΄ Φάση: Κοντά στις 30.000 προσλήψεις

Η Α΄ Φάση αναμένεται να αποτελέσει και φέτος το μεγαλύτερο αρχικό κύμα προσλήψεων. Η εκτίμηση είναι ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να κινηθεί κοντά στις 30.000, ανάλογα με τις πιστώσεις και τα κενά που θα έχουν δηλωθεί.

Για λόγους σύγκρισης, τη σχολική χρονιά 2025-2026 η Α΄ Φάση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, περιλάμβανε 18.566 εκπαιδευτικούς και 6.225 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, δηλαδή συνολικά 24.791 προσλήψεις.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η φετινή εκτίμηση, το πρώτο κύμα του 2026-2027 θα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Στον βασικό κορμό της Α΄ Φάσης αναμένεται να περιλαμβάνονται ανάγκες της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής, καθώς και προσλήψεις για Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ. Παράλληλα, αναμένονται προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και σχολικών νοσηλευτών..

Τέλη Σεπτεμβρίου η επόμενη μεγάλη φάση

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, το επόμενο σημαντικό κύμα προσλήψεων αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά η Β1΄ Φάση πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν προσλήφθηκαν 9.445 εκπαιδευτικοί και 1.556 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Για το 2026-2027, η αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στα κενά που θα εξακολουθούν να υπάρχουν μετά την Α΄ Φάση. Σε αυτά θα προστεθούν νέα λειτουργικά κενά, καθώς και ανάγκες που ενδέχεται να δημιουργηθούν από μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραιτήσεις.

Νέες προσλήψεις και στις αρχές Οκτωβρίου

Ο προγραμματισμός δεν ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το προηγούμενο σχολικό έτος ακολούθησε η Β2΄ Φάση στις 8 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που δείχνει ότι η κάλυψη των βασικών αναγκών μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη μεγάλη φάση του Σεπτεμβρίου.

Έτσι, το διάστημα από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει ένα ευρύτερο χρονικό παράθυρο νέων προσλήψεων αναπληρωτών.

Παράλληλα, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ενεργοποιούνται σταδιακά και άλλες διαδικασίες, όπως ειδικές προσκλήσεις, ΥΜΕΠΑΛ, Ψηφιακό Φροντιστήριο και ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Νοέμβριος: Νέο σημαντικό κύμα προσλήψεων

Ιδιαίτερη σημασία για τους αναπληρωτές έχει και ο Νοέμβριος, καθώς η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς έδειξε ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν ακόμη και δύο διαδοχικά κύματα προσλήψεων.

Στις 11 Νοεμβρίου 2025, κατά τη Γ1΄ Φάση, πραγματοποιήθηκαν 5.383 προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ στις 20 Νοεμβρίου ακολούθησε η Γ2΄ Φάση με νέο κύμα προσλήψεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Επομένως, και για τη νέα σχολική χρονιά ο Νοέμβριος αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό χρονικό σημείο για όσους δεν προσληφθούν στις πρώτες φάσεις.