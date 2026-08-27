Μεταφορές χρημάτων από γονείς σε παιδιά: Πότε ο φόρος φτάνει το 40%

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Οι μεταφορές χρημάτων από γονείς προς τα παιδιά τους για την κάλυψη καθημερινών εξόδων δεν θεωρούνται αυτομάτως γονικές παροχές ή δωρεές και, κατά συνέπεια, δεν φορολογούνται.

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν ποσά που δίνονται για ενοίκιο, δίδακτρα, αγορές και άλλες τρέχουσες ανάγκες, αλλά και μικρότερα ποσά που μεταφέρονται ως χαρτζιλίκι από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια.

Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, χρειάζεται στην αιτιολογία που συνοδεύει κάθε τραπεζική συναλλαγή, καθώς η λανθασμένη αναγραφή όρων όπως «δωρεά» ή «δάνειο» μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή, ο φόρος μπορεί να φτάσει ακόμη και το 40%.

Οι μεταφορές μικρών ποσών μεταξύ συγγενών ή οικείων προσώπων, είτε μέσω IRIS είτε μέσω άλλης τραπεζικής συναλλαγής, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών, όπως επαναλαμβανόμενες μεταφορές μεγάλων ποσών.

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Τι ισχύει για τις γονικές παροχές χρημάτων

Όταν πρόκειται πράγματι για χρηματική γονική παροχή, η σχετική δήλωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY. Η φορολογική διοίκηση μπορεί στη συνέχεια να ελέγξει τη συναλλαγή αξιοποιώντας και τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εάν η μεταφορά δεν επιβεβαιωθεί από την τράπεζα και ο φορολογούμενος δεν καταθέσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει περίπτωση να επιβληθεί φόρος χωρίς να εφαρμοστεί το προβλεπόμενο αφορολόγητο.

Οι συντελεστές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας. Ο φόρος μπορεί να ανέλθει σε 10%, 20% ή 40% από το πρώτο ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δωρεοδόχος. Παράλληλα, στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, ο σκοπός τους και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Στο μικροσκόπιο μπορούν επίσης να μπουν περιπτώσεις κατά τις οποίες χρήματα μεταφέρονται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το παιδί ή ο δωρεοδόχος μαζί με τρίτο πρόσωπο.

Για χρηματικές δωρεές προς αδέλφια και άλλους συγγενείς δεύτερης κατηγορίας, ο φόρος ανέρχεται σε 20% από το πρώτο ευρώ, ενώ για πρόσωπα της τρίτης κατηγορίας ο συντελεστής φτάνει στο 40%.

Αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ – Η προϋπόθεση

Στις γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ προσώπων που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία συγγένειας προβλέπεται αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ, με βασική προϋπόθεση η μεταφορά των χρημάτων να πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Αντίθετα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η χρηματική γονική παροχή γίνεται με μετρητά. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμη και όταν η μεταφορά αφορά γονέα και παιδί.

Τα νέα όρια στις συναλλαγές μέσω IRIS

Αυξημένα είναι από τον Ιανουάριο και τα όρια των συναλλαγών μέσω IRIS. Το ημερήσιο όριο για ιδιώτες έχει διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ, από 500 ευρώ προηγουμένως, τόσο για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών όσο και για πληρωμές προς επαγγελματίες.

Παράλληλα, το μηνιαίο όριο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών δεν προβλέπεται προμήθεια.

Όταν η πληρωμή μέσω IRIS κατευθύνεται σε επαγγελματία, η σχετική χρέωση επιβαρύνει τον λήπτη και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και το κανάλι μέσω του οποίου γίνεται η πληρωμή. Η προμήθεια κυμαίνεται από 0,2% έως 0,5% του ποσού της συναλλαγής.