Εκπαιδευτικοί στα νησιά: Διορίζονται αλλά δεν βρίσκουν σπίτι – Δήμοι αναζητούν λύσεις

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Σε μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα νησιά έχει εξελιχθεί η εξεύρεση κατοικίας.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλοί από όσους καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν στέγη με κόστος που να μπορεί να καλυφθεί από τον μισθό τους.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις Κυκλάδες και σε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπου η εξάπλωση των βραχυχρόνιων και τουριστικών μισθώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τα ακίνητα που διατίθενται για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια, τα ζητούμενα ενοίκια αποτελούν συχνά απαγορευτικό παράγοντα για έναν εκπαιδευτικό.

Δήμος δίνει μηνιαίο επίδομα σίτισης στους εκπαιδευτικούς

Η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί εκπαιδευτικοί να ξεκινούν την αναζήτηση ήδη από το καλοκαίρι, πριν ακόμη πλησιάσει η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Άλλοι στρέφονται αναγκαστικά στη συγκατοίκηση, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που αναζητούν ένα απλό δωμάτιο αντί για ολόκληρη κατοικία, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, όλο και περισσότεροι νησιωτικοί δήμοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να φέρουν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση.

Σαντορίνη: Ηλεκτρονική καταγραφή των διαθέσιμων κατοικιών

Στη Σαντορίνη, ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Θήρας, την ΕΛΜΕ Θήρας και τον ΣΕΠΕ Θήρας και Νήσων, συνεχίζει και για τη σχολική χρονιά 2026-2027 την προσπάθεια συγκέντρωσης διαθέσιμων κατοικιών για τους εκπαιδευτικούς.

Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση, στην οποία μπορούν οι ιδιοκτήτες να καταχωρίζουν τα ακίνητα που επιθυμούν να διαθέσουν προς ενοικίαση.

Η δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βρουν εγκαίρως στέγη συνδέεται άμεσα με την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των σχολείων του νησιού. Για τον λόγο αυτό απευθύνεται κάλεσμα στους κατοίκους που διαθέτουν σπίτια προς μίσθωση να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Ο Δήμος Θήρας, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι ο ρόλος του περιορίζεται στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν εμπλέκεται στους όρους της μίσθωσης, στο ύψος του ενοικίου, στις παροχές του ακινήτου ή στη σύναψη των συμβολαίων μεταξύ εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών.

Μήλος: Κατάλογος κατοικιών για νεοδιόριστους και αναπληρωτές

Παρόμοια προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Μήλο, όπου ο δήμος συγκεντρώνει στοιχεία για σπίτια, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που μπορούν να διατεθούν στους εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν στα σχολεία του νησιού.

Με κεντρικό μήνυμα «Ας τους υποδεχθούμε με σεβασμό», η δημοτική Αρχή απευθύνεται στους ιδιοκτήτες που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ακίνητο είτε για μακροχρόνια είτε για εποχική μίσθωση.

Όπως αναγνωρίζει ο ίδιος ο δήμος, η δημιουργία ενός τέτοιου καταλόγου δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει συνολικά το στεγαστικό πρόβλημα. Μπορεί, ωστόσο, να λειτουργήσει ως άμεση βοήθεια για τους δεκάδες εκπαιδευτικούς που φτάνουν κάθε Σεπτέμβριο στο νησί και πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να οργανώσουν τη διαμονή τους.

Κέα: Ζητούν σπίτια διαθέσιμα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς

Στην Κέα, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται όχι μόνο στην εύρεση διαθέσιμων ακινήτων, αλλά και στη διάρκεια για την οποία αυτά μπορούν να παραχωρηθούν.

Ο δήμος έχει καλέσει ιδιοκτήτες να διαθέσουν κατοικίες από την 1η Σεπτεμβρίου έως και το τέλος Ιουνίου, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να παραμένουν στο ίδιο σπίτι καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η διάρκεια της μίσθωσης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στα τουριστικά νησιά. Ακίνητα που διατίθενται σε εκπαιδευτικούς κατά τους χειμερινούς μήνες επιστρέφουν συχνά στην τουριστική αγορά πριν ολοκληρωθεί το σχολικό έτος, με αποτέλεσμα οι ενοικιαστές τους να αναγκάζονται να αναζητήσουν εκ νέου στέγη.

Σχέδιο για περίπου 100 κατοικίες σε 12 νησιωτικές περιοχές

Το ζήτημα της στέγασης δεν περιορίζεται στους εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν γιατροί, ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που τοποθετούνται σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί πρόγραμμα για τη δημιουργία κατοικιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από δημοσίους υπαλλήλους.

Ο σχεδιασμός αφορά την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 100 κατοικιών σε 12 νησιωτικές περιοχές. Τα ακίνητα θα βρίσκονται στην ιδιοκτησία των δήμων και προβλέπεται να παραχωρούνται σε δημοσίους υπαλλήλους είτε δωρεάν είτε με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Μέχρι, ωστόσο, να υπάρξει μεγαλύτερο απόθεμα κατοικιών, οι τοπικές πρωτοβουλίες παραμένουν μία από τις άμεσες λύσεις για τους εκπαιδευτικούς που φτάνουν στα νησιά. Το πρόβλημα πλέον δεν αφορά μόνο το κόστος ζωής, αλλά και την ίδια τη δυνατότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων, καθώς η εξασφάλιση μιας προσιτής κατοικίας μετατρέπεται σε βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να εγκατασταθεί και να εργαστεί στον τόπο όπου διορίστηκε.