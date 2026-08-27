Προσλήψεις αναπληρωτών: «Καμπανάκι» από τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής για τα κενά στα σχολεία

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Όπως τονίζει, οι μόλις 10 μόνιμοι διορισμοί έναντι 53 συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τις 158 προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για διαρκή μείωση των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια, η οποία, όπως υποστηρίζουν, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν εκατοντάδες κενά, να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες και μαθητές να ολοκληρώνουν τη σχολική χρονιά χωρίς να έχουν διδαχθεί Γερμανικά. Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα της ελεύθερης επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον πλαίσιο οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις μαθητές να διδάσκονται διαφορετική γλώσσα από εκείνη που έχουν επιλέξει.

Ενδεικτική, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η εικόνα που καταγράφηκε την περασμένη σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά, όπου 32 τμήματα Γερμανικών στην Α’ Πειραιά και ακόμη 3 στη Β’ Πειραιά παρέμειναν ακάλυπτα, λόγω ανεπαρκών προσλήψεων αναπληρωτών. Οι εκπαιδευτικοί στρέφουν επίσης την προσοχή στον θεσμό των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, ζητώντας την κατάργησή του και την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και τη σύνδεσή του με τη Γ’ Γυμνασίου, με την Επιτροπή να υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γερμανικής σε όλα τα σχολεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εφαρμογή της νέας δυνατότητας δωρεάν πιστοποίησης των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, κάλυψη του συνόλου των αναγκών από την Α’ φάση προσλήψεων, κατάργηση των προσλήψεων μειωμένου ωραρίου, συνυπολογισμό του χρόνου μετακίνησης για όσους υπηρετούν σε πέντε ή περισσότερα σχολεία, αύξηση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας και αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει την επιλογή της από τους μαθητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ας μιλήσουμε για την ουσία και όχι για αριθμούς

Η ανάγκη πρόσληψης αναπληρωτών/τριών ΠΕ07 Γερμανικής για την κάλυψη όλων των κενών

Ως εκπαιδευτικοί ΠΕ07 Γερμανικής εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας σε σχέση με τις επικείμενες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών.

Οι μόλις 10 μόνιμοι διορισμοί, ενώ υπήρξαν 53 συνταξιοδοτήσεις, καθώς και οι 158 προσλήψεις αναπληρωτών/τριών κατά το περσινό σχολικό έτος δεν μας αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκής μείωση των προσλήψεων, με αποτέλεσμα να μένουν εκατοντάδες κενά, να χάνονται χιλιάδες ώρες μαθήματος, μαθητές και μαθήτριες να παραμένουν αδίδακτοι σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο μάθημα των Γερμανικών.

Επιπλέον λόγω των Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016 και ΦΕΚ 1171 τ.Β΄/04/04/2017), αφαιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ ξένης γλώσσας από τους μαθητές/μαθήτριες, που αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να διδαχθούν άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν της επιλογής τους, ενώ δημιουργείται τεχνητά η εντύπωση για μειωμένες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Γερμανικών. Χαρακτηριστικά στην Α/θμια Εκπαίδευση Πειραιά κατά το σχολικό έτος 2025-2026 τα τμήματα Γερμανικών που παρέμειναν ακάλυπτα λόγω μη επαρκών προσλήψεων αναπληρωτών ήταν 32 στο σύνολό τους στην Α ́Πειραιά και 3 τμήματα στη Β ́Πειραιά. Τα 32 τμήματα της Α ́ Πειραιά είχαν συστήσει 5 ομάδες ΑΜΩ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, οι οποίοι δεν προσλήφθηκαν ποτέ, εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριών και της δυνατότητας εργασίας εκπαιδευτικών. Το ίδιο συνέβη και στην Β/θμια Εκπαίδευση Πειραιά με τις μισές προσλήψεις εκπαιδευτικών ενώ οι ανάγκες ήταν για διπλάσιο αριθμό.

Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στον κλάδο μας ευρέως ο θεσμός των ΑΜΩ, που βάζει τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες του κλάδου μας στη δεινή θέση να εργάζονται με μειωμένο ωράριο και άρα μειωμένες αποδοχές και αντίστοιχη μοριοδότηση. Τέλος, παρατηρείται το φαινόμενο να γίνονται πρώτα προσλήψεις ΑΜΩ (μειωμένου ωραρίου) και κατόπιν ΑΠΩ (πλήρους ωραρίου) παραβιάζοντας έτσι τη σειρά προτεραιότητας του πίνακα αναπληρωτών.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται και στη ζήτηση για φοίτηση στα τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, τα οποία παρά το ιδιαίτερα ελκυστικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρουν, καταγράφουν μείωση σε εισακτέους/ες φοιτητές/τριες τα τελευταία χρόνια. Πολλοί νέοι άνθρωποι, παρόλο που αγαπούν την Γερμανική Γλώσσα και θα επιθυμούσαν να εντρυφήσουν στον Γερμανικό Πολιτισμό και τη διδασκαλία τους, δεν βλέπουν να διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Όλο αυτό το κλίμα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας και την διάθεση των παιδιών και των οικογενειών για τη διδασκαλία των Γερμανικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι τα Γερμανικά ήταν τα πρώτα σε συμμετοχή στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τη χρονιά που πέρασε, είναι η τέταρτη γλώσσα που διδάσκεται παγκοσμίως και η πρώτη γλώσσα, που ομιλείται ως μητρική στην Ευρώπη. Επιπλέον πολλοί/ές νέοι και νέες θεωρούν τα Γερμανικά απαραίτητο προσόν στην αγορά εργασίας λόγω των εμπορικών σχέσεων της χώρας μας με γερμανόφωνες χώρες, του μεγάλου τουρισμού από αυτές τις χώρες προς την Ελλάδα, αλλά και των ελκυστικών εργασιακών προοπτικών, που προσφέρουν, ιδιαιτέρως σε εξειδικευμένο προσωπικό. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι τα Γερμανικά θεωρούνται γλώσσα της έρευνας, της τεχνολογίας, αλλά και της φιλοσοφίας, ενώ οι σχέσεις Γερμανίας-Ελλάδας έχουν οικοδομηθεί εδώ και αιώνες (ενδεικτικά οι περισσότεροι Φιλέλληνες που βοήθησαν στον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα του 1821 ήταν Γερμανοί). Τέλος, η Γερμανική γλώσσα ενδείκνυται με βάση επιστημονικές μελέτες για εκμάθηση από μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς υπάρχει ταύτιση του προφορικού λόγου με τον γραπτό.

Με την ανακοίνωση του Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού ΚΠγ και τη σύνδεσή του με την Γ’ Γυμνασίου, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες ανεξαρτήτως σε όλη τη χώρα να λάβουν δωρεάν στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου μια πιστοποίηση από έναν αναγνωρισμένο κρατικό φορέα με το κύρος του ΚΠγ. Η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γερμανικής σε όλα τα σχολεία θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή της εξαγγελίας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/τριές μας θα ξεκινήσουν εγκαίρως τη γνωριμία με τη Γερμανική γλώσσα και η Ξένη Γλώσσα θα αποκτήσει και στο σχολείο το κύρος και τη χρησιμότητα, που έχει ούτως ή άλλως στην κοινωνία.

Ως εκπαιδευτικοί Γερμανικών έχουμε την επιστημονική κατάρτιση, την πείρα και την διάθεση να προσφέρουμε το καλύτερο στο δημόσιο σχολείο, αλλά αυτά από μόνα τους δεν επαρκούν.

Γι’ αυτούς του λόγους ζητάμε:

1.Πρόσληψη του συνόλου των αναγκών σε αναπληρωτές/τριες από την πρώτη φάση – κάλυψη όλων των κενών

2.Κατάργηση του θεσμού των ΑΜΩ – προσλήψεις κατά προτεραιότητα ως ΑΠΩ από τον πίνακα αναπληρωτών/τριών

3.Συνυπολογισμός του χρόνου μετακίνησης στο ωράριο των εκπαιδευτικών, που μετακινούνται από 5 σχολεία και πάνω

4.Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας, ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας, που προβλέπεται για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας

5.Πάγιο αίτημά μας είναι η απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων, που ακυρώνουν την ελεύθερη επιλογή της Β’ ξένης γλώσσας στην πράξη για χιλιάδες μαθητές/τριες. Ωστόσο προτείνουμε έστω την τροποποίησή τους, έτσι ώστε να επιτρέπεται η συγκρότηση ενός επιπλέον τμήματος πέραν των τμημάτων γενικής παιδείας, σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός 12 στη μειοψηφούσα γλώσσα, ενώ κατά περίπτωση, να καθορίζεται το κατώτερο όριο στους/στις 8 μαθητές/τριες.