Μητρώο Ανελκυστήρων: Τι ζητά η ΠΟΜΙΔΑ μετά τη λήξη της απογραφής

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Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από το υπουργείο Ανάπτυξης να παραμείνει μόνιμα ανοιχτή η πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, ώστε να συνεχιστεί η υποβολή δηλώσεων για υφιστάμενους και νέους ανελκυστήρες.

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά να παραμείνει μόνιμα ανοιχτή η πλατφόρμα για τους ανελκυστήρες

Οι ανελκυστήρες και η διαδικασία απογραφής τους στο Μητρώο Ανελκυστήρων βρίσκονται στο επίκεντρο παρέμβασης της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να λειτουργεί σε μόνιμη βάση η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής στις 30 Ιουνίου 2026 και το κλείσιμο της πλατφόρμας, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα καταχώρισης ανελκυστήρων, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Γιατί ζητά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας

Στην επιστολή της, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών, διαχειριστών πολυκατοικιών και συντηρητών που δεν υπέβαλαν δήλωση, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είτε εξαιτίας παρανοήσεων σχετικά με τις συνέπειες της μη απογραφής.

Παράλληλα, τονίζει ότι η επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής και ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών θα απαιτήσουν χρόνο, γεγονός που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, καθιστά αναγκαία τη συνεχή δυνατότητα υποβολής δηλώσεων.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να δοθεί η δυνατότητα δήλωσης όλων των υφιστάμενων ανελκυστήρων χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά, εισηγείται η πλατφόρμα να παραμείνει ανοικτή, με τις δηλώσεις να συνοδεύονται από την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.

Επιπλέον, ζητά να προβλεφθεί ειδική διαδικασία για τους νέους ανελκυστήρες που τίθενται για πρώτη φορά σε λειτουργία, καθώς και για εκείνους που επαναλειτουργούν μετά από περίοδο ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται να δίνεται περιθώριο τριών μηνών για την υποβολή της δήλωσης χωρίς πρόστιμο.

Πρόταση και για πρόγραμμα επιδότησης

Στην επιστολή της προς το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία συνδέει την παράταση της διαδικασίας με την ανάγκη να αποκτήσει η Πολιτεία πληρέστερη εικόνα για το σύνολο των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα.

Παράλληλα, προτείνει να αξιοποιηθεί το διάστημα αυτό για τον σχεδιασμό της σταδιακής επιθεώρησης και αναβάθμισης των ανελκυστήρων, αλλά και για την εξεύρεση πόρων που θα χρηματοδοτήσουν πρόγραμμα επιδότησης των διαχειρίσεων παλαιών πολυκατοικιών σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές αξίες. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, χωρίς μια τέτοια οικονομική ενίσχυση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας των παλαιότερων ανελκυστήρων.