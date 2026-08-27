Επίδομα ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα – Η ημερομηνία πληρωμής και οι δικαιούχοι

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Πλησιάζει η επόμενη πληρωμή του επιδόματος στέγασης, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η καταβολή είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ενώ, ανάλογα με την τράπεζα, τα ποσά ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το επίδομα στέγασης απευθύνεται σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους και πληρούν συγκεκριμένες εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί επίσης η ύπαρξη ενεργού ηλεκτρονικού μισθωτηρίου για την κατοικία που δηλώνεται ως κύρια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο όριο προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, με το συνολικό ετήσιο εισοδηματικό όριο να μην μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ξεπεράσει τις 21.000 ευρώ.

Παράλληλα, για τη χορήγηση του επιδόματος εξετάζονται και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται σε καταθέσεις ή άλλες μορφές κινητής περιουσίας. Τα σχετικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

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Απαραίτητη είναι επίσης η ύπαρξη σε ισχύ ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, το οποίο αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Πόσα χρήματα παίρνουν οι δικαιούχοι

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για ένα άτομο ξεκινά από τα 70 ευρώ τον μήνα, ενώ αυξάνεται για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.

Επομένως, το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στους δικαιούχους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Η επίσημη ημερομηνία για την πληρωμή είναι η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με αντίστοιχες πληρωμές επιδομάτων, τα χρήματα μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς νωρίτερα, ανάλογα με τον χρόνο επεξεργασίας των πιστώσεων από κάθε τράπεζα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν ενεργή και εγκεκριμένη αίτηση και να εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί κανονικά η καταβολή.

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