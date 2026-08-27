Αποχώρηση μαθητών από τα σχολεία: Ποιός έχει την ευθύνη – Τα 4 κρίσιμα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία θέτει προς το Υπουργείο Παιδείας η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να δοθούν σαφείς και ενιαίες οδηγίες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο την ασφάλεια των παιδιών όσο και τα όρια της ευθύνης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Η Ένωση επισημαίνει ότι στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος μπορεί να παραλαμβάνει έναν μαθητή, εάν απαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση από τον γονέα, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις ένα παιδί μπορεί να αποχωρήσει χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου.

Ειδικότερα, ζητείται να διευκρινιστεί εάν οι γονείς και κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν εκ των προτέρων τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των παιδιών μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος στις 13:15. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα εάν οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παραδίδουν προσωπικά κάθε μαθητή στον γονέα, τον κηδεμόνα ή άλλο εξουσιοδοτημένο ενήλικο και, εφόσον αυτό ισχύει, μέχρι ποιο σημείο εκτείνεται η ευθύνη τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περίπτωση κατά την οποία ένας γονέας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ώστε το παιδί του να αποχωρεί μόνο του από το σχολείο. Η Ένωση ζητά να αποσαφηνιστεί εάν ο διευθυντής μπορεί να αποδέχεται μια τέτοια δήλωση και εάν, σε αυτή την περίπτωση, ο ίδιος και το εκπαιδευτικό προσωπικό απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη για την αποχώρηση του μαθητή.

Δημογραφική συρρίκνωση στα σχολεία: 21.000 μαθητές λιγότεροι σε τρία χρόνια – Δεκάδες μονάδες κλείνουν

Αντίστοιχο ερώτημα τίθεται και για το Ολοήμερο Πρόγραμμα: εάν δηλαδή μπορεί ένας μαθητής να αποχωρεί χωρίς συνοδεία αποκλειστικά με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.

Η Ένωση τονίζει ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν αποτελούν απλές γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, αλλά συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών και τη νομική ευθύνη εκπαιδευτικών και διευθυντών σε περίπτωση απρόβλεπτου περιστατικού. Για τον λόγο αυτό ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει πριν ανοίξουν τα σχολεία σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες, ώστε να σταματήσουν οι διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές από σχολείο σε σχολείο.