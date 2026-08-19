Προπληρωμένη κάρτα επιδομάτων: Πόσα χρήματα μπορούν να σηκώσουν οι δικαιούχοι – Ποιές συναλλαγές απαγορεύονται

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Νέα δεδομένα ισχύουν για τους δικαιούχους σειράς κοινωνικών επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, μετά την ενεργοποίηση του μέτρου της προπληρωμένης κάρτας.

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι δεν μπορούν πλέον να κάνουν ανάληψη σε μετρητά ολόκληρου του ποσού του επιδόματος που λαμβάνουν, καθώς μέρος της ενίσχυσης πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται μέσω της κάρτας.

Συγκεκριμένα, από κάθε καταβολή επιδόματος που πιστώνεται στην προπληρωμένη κάρτα, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και του 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% παραμένει στην κάρτα και χρησιμοποιείται για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σε επίδομα 400 ευρώ, έως 200 ευρώ μπορούν να αναληφθούν σε μετρητά και τα υπόλοιπα 200 ευρώ να δαπανηθούν μέσω της κάρτας. Η δυνατότητα ανάληψης αφορά κάθε νέα καταβολή και όχι το συνολικό υπόλοιπο που ενδέχεται να έχει συσσωρευτεί από προηγούμενες πληρωμές.

Το μέτρο καλύπτει σημαντικό αριθμό παροχών, μεταξύ των οποίων το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Γέννησης, το Επίδομα Παιδιού Α21, την τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, τα ειδικά εποχικά βοηθήματα και παροχές μητρότητας και γονικής άδειας. Παράλληλα, προβλέπεται συγκεκριμένη εξαίρεση για δικαιούχους με πιστοποιημένη οπτική αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις παροχές με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν ανάληψη έως του 50% κάθε καταβολής, ενώ το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται μέσω της προπληρωμένης κάρτας. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δύο κατηγορίες συναλλαγών να απαγορεύονται.

Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται με προπληρωμένη κάρτα

Στο μέτρο της προπληρωμένης κάρτας εντάσσονται οι δικαιούχοι των ακόλουθων παροχών του ΟΠΕΚΑ:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Παιδιού (Α21)

Ποιες παροχές της ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται

Από τη ΔΥΠΑ, η προπληρωμένη κάρτα αφορά:

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Επίδομα Ξεναγών

Επίδομα Δασεργατών

Απομάκρυνση – Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων

Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων

Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών

Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Βοήθημα Ανεργίας Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων

Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

Επίδομα Εργασίας

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Επίδομα Γονικής Άδειας

Πόσα χρήματα μπορούν να σηκώσουν από ΑΤΜ

Ο βασικός κανόνας προβλέπει ότι έως το 50% κάθε καταβολής μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά.

Επομένως, εάν ένας δικαιούχος λάβει 400 ευρώ, μπορεί να κάνει ανάληψη έως 200 ευρώ. Τα υπόλοιπα 200 ευρώ παραμένουν διαθέσιμα στην προπληρωμένη κάρτα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές και αγορές.

Σημαντική διευκρίνιση είναι ότι το όριο του 50% υπολογίζεται σε κάθε καταβολή επιδόματος ξεχωριστά και όχι επί του συνολικού ποσού που ενδέχεται να έχει παραμείνει στην κάρτα από προηγούμενες πληρωμές.

Ποιοι εξαιρούνται από την προπληρωμένη κάρτα

Εξαίρεση προβλέπεται για δικαιούχους που έχουν πιστοποιημένη οπτική αναπηρία 80% και άνω και διαθέτουν σχετική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, οι παροχές εξακολουθούν να καταβάλλονται μέσω πίστωσης στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) και όχι μέσω της προπληρωμένης κάρτας.

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα της κάρτας

Η προπληρωμένη κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον υποστηρίζεται η συγκεκριμένη μορφή πληρωμής.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές για αγορές αγαθών και υπηρεσιών δεν επιβαρύνονται με χρέωση. Χωρίς χρέωση πραγματοποιούνται και οι αναλήψεις από ΑΤΜ του παρόχου της κάρτας ή συνεργαζόμενων δικτύων, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.

Πριν από την πρώτη χρήση της κάρτας, ο δικαιούχος πρέπει να την ενεργοποιήσει ακολουθώντας τις οδηγίες της τράπεζας ή του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών που την έχει εκδώσει.

Ποιες συναλλαγές απαγορεύονται

Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών για τις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προπληρωμένη κάρτα.

Πρόκειται για την αγορά όπλων και για συναλλαγές που σχετίζονται με τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, δεν προβλέπεται αντίστοιχη εξαίρεση για την αγορά τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά δεν περιλαμβάνονται στις δύο κατηγορίες συναλλαγών που, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, απαγορεύονται