ΔΥΠΑ – Ειδικό επίδομα 300 ευρώ: Τι ισχύει με τις πληρωμές

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους διορισμούς εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις αναπληρωτών και το σύστημα κατάταξης μέσω των πινάκων του ΑΣΕΠ ασκούν οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις, κάνοντας λόγο για μια νέα σχολική χρονιά που ξεκινά με χιλιάδες κενά και με το δημόσιο σχολείο αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η τακτοποίηση αυθαιρέτων όταν έχει ακυρωθεί δικαστικά η οικοδομική άδεια – Τι αλλάζει

3,5 εκατ. ευρώ για ασφαλέστερο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Από τη χρηματοδότηση στα έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα

Στο επίκεντρο της συζήτησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια βρίσκεται πλέον η επόμενη ημέρα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στόχος διαρρηκτών και βανδάλων έγινε για ακόμη μία φορά το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία.

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, με μονοετή και τετραετή θητεία.

Η γιορτή του Αγίου Φανουρίου τιμάται στις 27 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και φέτος πέφτει ημέρα Πέμπτη.

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει δύο εξάμηνα

Επίδομα συνταξιούχων: Στο τραπέζι αύξηση από 300 σε 400 ή 446,87 ευρώ – Τι εξετάζεται για τη ΔΕΘ

Επίδομα έως 600 ευρώ για σπουδαστές ΑΕΝ: Ποιοι το δικαιούνται – Τα εισοδηματικά όρια και τα δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ Γ’ 4066/18-8-2026 με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και σε κενές οργανικές θέσεις για το 2026.

Με τα ίδια δεδομένα που ίσχυσαν την περασμένη χειμερινή περίοδο αναμένεται, εκτός απροόπτου, να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης για το 2026-2027, καθώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να σχεδιάζονται αλλαγές ούτε στα κριτήρια ούτε στα ποσά της ενίσχυσης.

Το 2027 επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο.

Το μέτρο αφορά ιδιοκτήτες που διαθέτουν προς μακροχρόνια ενοικίαση κατοικίες οι οποίες παρέμεναν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια, καθώς και ακίνητα που προηγουμένως αξιοποιούνταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Νέα δεδομένα ισχύουν για τους δικαιούχους σειράς κοινωνικών επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, μετά την ενεργοποίηση του μέτρου της προπληρωμένης κάρτας.

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για 7 ιδιωτικά πανεπιστήμια – Τι υποστηρίζει ο Πάνος Λαζαράτος

Αξίζει να σημειωθεί πως, το επίδομα καταβάλλεται αυτόματα από τη ΔΥΠΑ στον δικαιούχο, χωρίς να χρειάζεται ο τελευταίος να υποβάλει κάποια σχετική αίτηση, καθώς εντοπίζει όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του.

ΔΥΠΑ – Ειδικό επίδομα 300 ευρώ: Τι ισχύει με τις πληρωμές

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Αξίζει να σημειωθεί πως, το επίδομα καταβάλλεται αυτόματα από τη ΔΥΠΑ στον δικαιούχο, χωρίς να χρειάζεται ο τελευταίος να υποβάλει κάποια σχετική αίτηση, καθώς εντοπίζει όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του.