Σχολεία: Το ημερολόγιο της νέας σχολικής χρονιάς 2026 2027 – Πότε ανοίγουν, αργίες, διακοπές και ο ρόλος των εκλογών

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Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, με το ετήσιο πρόγραμμα να καθορίζει τις βασικές ημερομηνίες που αφορούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το σχολικό ημερολόγιο περιλαμβάνει την έναρξη των μαθημάτων, τις εθνικές επετείους, τις περιόδους των διακοπών, αλλά και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, καθώς τα σχολεία χρησιμοποιούνται ως εκλογικά κέντρα.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ημερομηνίες της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

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Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές.

Πώς επηρεάζουν οι εθνικές εκλογές τη λειτουργία των σχολείων

Ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σχολική χρονιά είναι η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027.

Όπως συμβαίνει σε κάθε εκλογική διαδικασία, τα σχολικά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή πριν από τις εκλογές και τη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, προκειμένου να διαμορφωθούν και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι χώροι.

Το ίδιο πρωτόκολλο προβλέπεται να εφαρμοστεί και σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας.

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Η πρώτη μεγάλη σχολική αργία είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη. Οι σχολικές εορτές θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 2026, συμπίπτει με Τρίτη και, όπως κάθε χρόνο, η ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε εκδηλώσεις μνήμης μέσα στις σχολικές μονάδες.

Για τις διακοπές των Χριστουγέννων, τα σχολεία θα κλείσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Οι αργίες της άνοιξης και οι διακοπές του Πάσχα

Η Καθαρά Δευτέρα το 2027 πέφτει στις 15 Μαρτίου, αποτελώντας το πρώτο τριήμερο της άνοιξης.

Η 25η Μαρτίου θα εορταστεί την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027, ενώ οι σχολικές γιορτές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Το Πάσχα του 2027 είναι ιδιαίτερα όψιμο, καθώς η Κυριακή του Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου 2027.

Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027.

Η Πρωτομαγιά, που συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο (1 Μαΐου), μεταφέρεται την Τρίτη 4 Μαΐου 2027, η οποία βρίσκεται μέσα στην περίοδο των πασχαλινών διακοπών.

Πότε ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά

Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027.

Στα Γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουνίου 2027.

Την ίδια περίοδο θα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους μαθητές των Λυκείων.