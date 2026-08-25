Αναπληρωτές 2026: Ανακοινώνονται οι προσλήψεις της Α’ φάσης – Πόσοι εκπαιδευτικοί αναμένονται

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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση μπαίνει η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της Α’ φάσης και την ανακοίνωση των περιοχών στις οποίες θα κληθούν να υπηρετήσουν.

Σχολεία: Η Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται την 1η Σεπτεμβρίου, με τον αριθμό των προσλήψεων να υπολογίζεται σε περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη φάση στελέχωσης των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στην τελική κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα.

Περίπου 45.000 προσλήψεις μέσα στη σχολική χρονιά

Οι ανάγκες, ωστόσο, δεν αναμένεται να καλυφθούν αποκλειστικά από την πρώτη φάση. Οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των αναπληρωτών που αναμένεται να προσληφθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2026-2027 σε περίπου 45.000 εκπαιδευτικούς.

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Αυτό σημαίνει ότι μετά την Α’ φάση θα ακολουθήσουν νέες προσλήψεις, ανάλογα με τα κενά που θα εξακολουθούν να υπάρχουν ή θα προκύψουν στις σχολικές μονάδες.

Τι περιμένουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται στην ανακοίνωση των ονομάτων και της περιοχής πρόσληψης, καθώς από αυτά θα καθοριστεί για χιλιάδες εκπαιδευτικούς ο τόπος στον οποίο θα εργαστούν τη νέα σχολική χρονιά.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων ακολουθεί η διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, μαζί με τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Η αντίστροφη μέτρηση, επομένως, έχει αρχίσει, με την 1η Σεπτεμβρίου να αποτελεί, σύμφωνα με το μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα, την ημερομηνία-κλειδί για την Α’ φάση των περίπου 30.000 προσλήψεων αναπληρωτών.

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