Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου – Νέο πιλοτικό πρόγραμμα

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Δωρεάν στέγαση σε γιατρούς και νοσηλευτές σε πέντε νησιά – Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα

Μια νέα πιλοτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στα νησιά ξεκινά το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org. Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν διαμονή για γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν δημόσιες δομές υγείας κατά τη θερινή περίοδο, όταν η εύρεση κατοικίας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή.

Η δράση θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε πέντε νησιά του Αιγαίου με αυξημένη τουριστική κίνηση: τη Σαντορίνη, την Πάρο, την Ίο, τη Ρόδο και την Τήνο. Οι δικαιούχοι γιατροί και νοσηλευτές θα υποδειχθούν από το Υπουργείο Υγείας, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων υγειονομικών δομών κατά τους μήνες αιχμής.

Συνάντηση για την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της υποδιοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Ολυμπίας Χριστοφιλέα και του υπεύθυνου Δημόσιας Πολιτικής της Airbnb, Νίκου Αλεξίου.

Η νέα συνεργασία αποτελεί επέκταση του προγράμματος «medical stays» του Airbnb.org, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε άτομα και οικογένειες που αναγκάζονται να μετακινηθούν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε δέκα χώρες. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Airbnb.org έχει ιδρυθεί από την Airbnb με σκοπό την παροχή προσωρινής και έκτακτης στέγασης σε ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσεις ή έκτακτες ανάγκες.

Σε ποια νησιά θα εφαρμοστεί

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα καλύψει επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν σε δημόσιες δομές στα εξής πέντε νησιά:

Σαντορίνη

Πάρος

Ίος

Ρόδος

Τήνος

Η επιλογή των συγκεκριμένων νησιών συνδέεται με την ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες, η οποία επιβαρύνει σημαντικά την αγορά κατοικίας και δυσχεραίνει την εξεύρεση προσιτής διαμονής για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Πώς θα επιλέγονται οι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Υπουργείο Υγείας θα είναι αρμόδιο για την υπόδειξη των γιατρών και των νοσηλευτών που θα λάβουν δωρεάν στέγαση.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις διοικήσεις των υγειονομικών δομών και στο προσωπικό μια γρήγορη και ευέλικτη λύση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η δυσκολία εύρεσης κατοικίας λειτουργεί αποτρεπτικά για τη μετάβαση και παραμονή επαγγελματιών υγείας στα νησιά.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα προβλήματα στελέχωσης και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή κρίσιμων υπηρεσιών υγείας τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Γεωργιάδης: «Η στέγαση αποτελεί συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου.

Όπως ανέφερε, κατά τη θερινή περίοδο η εξεύρεση κατοικίας στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αποτελεί συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για γιατρούς και νοσηλευτές που επιθυμούν να υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συνεργασία με το Airbnb.org προσφέρει μια άμεση και ουσιαστική λύση, εξασφαλίζοντας δωρεάν στέγαση στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και οργανισμών με κοινωνικό αποτύπωμα, προς όφελος του προσωπικού, των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε επίσης τον Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος, όπως ανέφερε, συντόνισε τη σχετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πιλοτική συνεργασία με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου επικεντρώνεται στην κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών, όταν ο πληθυσμός των νησιών πολλαπλασιάζεται λόγω τουρισμού και οι υγειονομικές δομές δέχονται μεγαλύτερη πίεση.

Η εξασφάλιση δωρεάν στέγασης εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει τη μετακίνηση και παραμονή γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά, συμβάλλοντας στη σταθερότερη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητά του, οι πραγματικές ανάγκες και η δυνατότητα επέκτασής του σε περισσότερες περιοχές ή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.