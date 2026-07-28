Υπερβολική ταχύτητα: Πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος έως τέσσερα χρόνια

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Αυξημένη προσοχή απαιτείται στους δρόμους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται και η παραβίαση των ορίων ταχύτητας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Πέρα από τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος ή δυστυχήματος, οι οδηγοί που δεν συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Οι κυρώσεις αυστηροποιούνται ανάλογα με το ύψος της υπέρβασης, ενώ σε περιπτώσεις επανάληψης της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα πέντε ετών τα πρόστιμα και ο χρόνος αφαίρεσης του διπλώματος αυξάνονται σημαντικά.

Τα πρόστιμα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Οι κυρώσεις ξεκινούν από τα 150 ευρώ, ανάλογα με το πόσο υπερβαίνει ο οδηγός το επιτρεπόμενο όριο. Για παράδειγμα, σε δρόμο όπου το όριο είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα, η κίνηση με 120 χιλιόμετρα μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου.

Ειδικότερα:

Για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περισσότερα από 20 χιλιόμετρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Για υπέρβαση άνω των 30 χιλιομέτρων, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 350 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα.

Για υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων από το προβλεπόμενο όριο, το πρόστιμο φτάνει τα 700 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για δύο μήνες.

Όταν η ταχύτητα ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για ένα έτος.

Κάμερες και ψηφιακή ενημέρωση για τις παραβάσεις

Τα κινητά ραντάρ της Τροχαίας τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία, ενώ ορισμένα σημεία ελέγχου είναι σταθερά και συχνά γνωστά στους οδηγούς. Ωστόσο, οι παραβάσεις που καταγράφονται από τις κάμερες βεβαιώνονται ηλεκτρονικά.

Η σχετική ειδοποίηση μπορεί να αποστέλλεται μέσα σε λίγα λεπτά στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού, αλλά και στην προσωπική θυρίδα του στο gov.gr.

Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής ένστασης γίνεται ψηφιακά, χωρίς άμεση επαφή του παραβάτη με υπάλληλο αστυνομικού τμήματος. Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσκοπεί στον περιορισμό παρεμβάσεων και πρακτικών όπως το «σβήσιμο» των κλήσεων.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση υποτροπής

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για όσους επαναλαμβάνουν την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών. Η υποτροπή έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό τόσο του προστίμου όσο και της διάρκειας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Σύμφωνα με το ERTNews:

Εάν ένας οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά περισσότερα από 50 χιλιόμετρα για δεύτερη φορά μέσα στην πενταετία, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες.

Σε τρίτη παράβαση για το ίδιο αδίκημα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έναν χρόνο.

Εάν οδηγός εντοπιστεί για δεύτερη φορά να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 4.000 ευρώ.

Σε τρίτη αντίστοιχη παράβαση μέσα στην πενταετία, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 8.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για τέσσερα χρόνια.

Έτσι, για έναν οδηγό που θα εντοπιστεί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων, το ύψος του προστίμου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και την αξία του αυτοκινήτου του.