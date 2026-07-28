Συναγερμός με ακατάλληλο κρέας 6,2 τόνων στην Αττική: Από παράνομο εργαστήριο στο Ίλιον σε 20 μαγαζιά

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Περισσότεροι από 6,2 τόνοι ακατάλληλου κρέατος κατασχέθηκαν στην Αττική, έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας, η οποία ξεκίνησε από παράνομη εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον και επεκτάθηκε σε συνολικά 20 επιχειρήσεις τροφίμων.

Η υπόθεση αποκάλυψε κύκλωμα διακίνησης προϊόντων χωρίς τη νόμιμη σήμανση και τις απαιτούμενες εγκρίσεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε κατασχέσεις, διαδικασίες επιβολής προστίμων και περαιτέρω ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής στην αγορά τροφίμων, ενώ τόσο ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς όσο και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρα Αγγελάκη, διαμηνύουν ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.

Παράνομη μονάδα επεξεργασίας στο Ίλιον

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έλεγχο σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι η εταιρεία που εμφανιζόταν επίσημα στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης προϊόντων κρέατος.

Παράλληλα, η επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Κατά τον έλεγχο στους ψυκτικούς θαλάμους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά κρέατος, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθώς δεν έφεραν τη νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε διακίνηση σε 20 επιχειρήσεις

Μετά τα πρώτα ευρήματα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, προχώρησαν σε άμεση ιχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται σε έξι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον 151 κιλά προϊόντων. Έτσι, η συνολική ποσότητα των ακατάλληλων κρεάτων που αποσύρθηκαν από την αγορά ξεπέρασε τους 6,2 τόνους.

Οι εκθέσεις κατάσχεσης της ΔΑΟΚ Δυτικού Τομέα έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, ενώ έχουν συγκροτηθεί οι προβλεπόμενες τριμελείς επιτροπές για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και των σχετικών προστίμων.

Χαρδαλιάς: «Με τη δημόσια υγεία δεν παίζουμε»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε την υπόθεση χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας ότι ένας στοχευμένος έλεγχος αποκάλυψε ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης ακατάλληλων προϊόντων.

Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Αγγελάκη: «Μηδενική ανοχή»

Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη τόνισε ότι υπάρχει μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και επισήμανε πως η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών απέτρεψε τη διάθεση επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά.

Πάνω από 24.000 έλεγχοι στην αγορά

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου ελέγχων της Περιφέρειας Αττικής σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 24.136 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.