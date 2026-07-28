Ιδιωτικά σχολεία: Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει νέο κύμα απολύσεων εκπαιδευτικών

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Νέο κύμα απολύσεων εκπαιδευτικών από ιδιωτικά σχολεία καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ, αποδίδοντας την εξέλιξη στο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του νόμου 4713/2020 για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεκάδες εργαζόμενοι χάνουν και φέτος τη δουλειά τους με συνοπτικές διαδικασίες, όχι επειδή κρίθηκαν επαγγελματικά ανεπαρκείς, αλλά κυρίως επειδή οι σχολικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν το εργασιακό κόστος.

ΟΙΕΛΕ: Συναγερμός για την απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τα προβλήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η συστηματική αντικατάσταση έμπειρων εκπαιδευτικών από νεότερους και οικονομικότερους εργαζομένους αποδυναμώνει τη συνοχή των σχολείων, επιδεινώνει τις εργασιακές συνθήκες και πλήττει τελικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη ανασφάλεια απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από τον ιδιωτικό τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία το επάγγελμα αντιμετωπίζει συνολικότερη κρίση προσέλκυσης νέου προσωπικού.

Απολύσεις νέων και έμπειρων εκπαιδευτικών

Όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, μετά την εφαρμογή του νόμου 4713/2020, κάθε καλοκαίρι δεκάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι περισσότερες απολύσεις δεν συνδέονται με την επαγγελματική επάρκεια των εργαζομένων, αλλά με την προσπάθεια περιορισμού του μισθολογικού κόστους.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ιδιωτικά σχολεία απολύουν νέους εκπαιδευτικούς πριν συμπληρώσουν ένα έτος προϋπηρεσίας, ώστε να μην απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης, και στη συνέχεια προσλαμβάνουν άλλους νέους εργαζομένους, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν στην ίδια θέση το επόμενο καλοκαίρι.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι απολύονται κυρίως έμπειροι και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρούνται ακριβότεροι λόγω προϋπηρεσίας και αποδοχών, προκειμένου να αντικατασταθούν από νεότερους και χαμηλότερα αμειβόμενους συναδέλφους.

«Παζάρι» και ανακύκλωση προσωπικού

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οδηγεί σε απώλεια της συνοχής και της ποιότητας των ιδιωτικών σχολείων, ενώ εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια και το άγχος των εκπαιδευτικών.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για «παζάρι» και «ανακύκλωση» εργαζομένων, που ελάχιστη σχέση έχει με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εξυπηρετεί κυρίως οικονομικές επιδιώξεις.

Όπως επισημαίνει, οι πρακτικές αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, οι επενδύσεις της τελευταίας διετίας ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ.

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των ιδιωτικών σχολείων

Η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη σχετική νομολογία, τα ιδιωτικά σχολεία δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις, καθώς παρέχουν δημόσιο αγαθό και οφείλουν να λειτουργούν υπό συγκεκριμένους κανόνες.

Επικαλείται, μεταξύ άλλων, την απόφαση 622/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι η διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, κατά την Ομοσπονδία, πολλά ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν πλέον με αποκλειστικά επιχειρηματικά κριτήρια, παραβλέποντας τον ιδιαίτερο παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της λειτουργίας τους.

Τουλάχιστον 3.000 απολύσεις από το 2020

Ιδιαίτερα ανησυχητικά χαρακτηρίζει η ΟΙΕΛΕ τα στοιχεία για την απασχόληση στον κλάδο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από το 2020, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κεραμέως, έχουν απολυθεί τουλάχιστον 3.000 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, σε σύνολο περίπου 11.800 εργαζομένων.

Παράλληλα, εκτιμά ότι σχεδόν αντίστοιχος αριθμός εκπαιδευτικών έχει παραιτηθεί, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών, των δύσκολων συνθηκών εργασίας και της συνολικότερης απογοήτευσης που επικρατεί στον κλάδο.

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η κόπωση και η ανασφάλεια έχουν γενικευτεί, καθώς στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει ένα καθεστώς ελεύθερων απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς προηγούμενη αξιολογική διαδικασία.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η ελληνική πραγματικότητα διαφέρει σημαντικά από εκείνη που ισχύει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Όπως αναφέρει, στις χώρες αυτές οι απολύσεις εκπαιδευτικών εξετάζονται από ειδικά εκπαιδευτικά δικαστήρια ή αντίστοιχα όργανα, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς και εξετάζει τόσο τη νομιμότητα όσο και το ενδεχόμενο καταχρηστικού χαρακτήρα της απόλυσης.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, αντίστοιχο πλαίσιο ίσχυε και στην Ελλάδα έως το 2020.

Οι μισοί εκπαιδευτικοί σκέφτονται να φύγουν

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, σχεδόν οι μισοί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να αποχωρήσουν από τα ιδιωτικά σχολεία.

Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο μιας μαζικής φυγής, η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες σχολείων για τη σύναψη συμφωνίας που θα προβλέπει βελτίωση των αμοιβών.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, η έμμεση απάντηση ηγετικών στελεχών του χώρου, μέσω άρθρων σε ενημερωτική ιστοσελίδα, ήταν πρόταση για μείωση των αποδοχών κατά 200 ευρώ τον μήνα και παράλληλη αύξηση των ωρών εργασίας.

Κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα

Η ΟΙΕΛΕ συνδέει την κατάσταση στην ιδιωτική εκπαίδευση με τη γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό επάγγελμα.

Επικαλείται τις περίπου 20.000 λιγότερες αιτήσεις σε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθώς και την πτώση των βάσεων εισαγωγής σε Παιδαγωγικά Τμήματα και καθηγητικές σχολές, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πως όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν την εκπαίδευση ως επαγγελματική προοπτική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι οι πρακτικές απολύσεων και χαμηλών αμοιβών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες.

«Πλήττονται τελικά τα παιδιά»

Κλείνοντας, η ΟΙΕΛΕ καλεί τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων να αντιληφθούν ότι η συνεχής αντικατάσταση προσωπικού και η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ως αναλώσιμων εργαζομένων μπορεί να στραφεί τελικά εναντίον των ίδιων των σχολικών μονάδων.

Όπως τονίζει, σε λίγα χρόνια τα σχολεία ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν εκπαιδευτικούς σε βασικές ειδικότητες, ενώ η συχνή εναλλαγή προσωπικού κινδυνεύει να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες των συνεπειών από τη μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων σε «κέντρα διερχομένων» δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως οι μαθητές και οι οικογένειές τους.