Δημογραφικό: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Οριακή άνοδο κατέγραψαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Αν και η αύξηση είναι περιορισμένη, πρόκειται για τη μοναδική θετική μεταβολή που καταγράφεται στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του δημογραφικού προβλήματος.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης μικρή μείωση στις γεννήσεις νεκρών, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι τα δεδομένα είναι προσωρινά και θα επικαιροποιηθούν με την ενσωμάτωση εκπρόθεσμων δηλώσεων από τα ληξιαρχεία.

Οριακή αύξηση στις γεννήσεις

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 15.946 γεννήσεις ζώντων, έναντι 15.889 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε 57 περισσότερες γεννήσεις ή αύξηση της τάξης του 0,4%.

Περισσότερα αγόρια από κορίτσια

Από το σύνολο των γεννήσεων του πρώτου τριμήνου του 2026, τα 8.184 νεογνά ήταν αγόρια και τα 7.762 κορίτσια.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 8.182 γεννήσεις αγοριών και 7.707 γεννήσεις κοριτσιών.

Μείωση στις γεννήσεις νεκρών

Τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν επίσης μικρή υποχώρηση στις γεννήσεις νεκρών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 96 γεννήσεις νεκρών, έναντι 99 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση 3%.

Προσωρινά τα στοιχεία

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού και βασίζονται στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στα ληξιαρχεία των δήμων μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους.

Όπως διευκρινίζεται, τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις θα ενσωματωθούν στα οριστικά στοιχεία που θα δημοσιευθούν σε επόμενο στάδιο.

Τριμηνιαία δημοσίευση έως το 2028

Η ανακοίνωση εντάσσεται στις νέες στατιστικές που αναπτύσσει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της προσαρμογής στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τις στατιστικές πληθυσμού και στέγασης.

Σύμφωνα με την Αρχή, αντίστοιχα στοιχεία για τις γεννήσεις θα δημοσιοποιούνται σε τριμηνιαία βάση μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2028.