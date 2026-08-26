«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Εκπνέει η προθεσμία – Από Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», που αφορά παρεμβάσεις ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης σε παλαιές κατοικίες, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Η 31η Αυγούστου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας, ενώ, βάσει του προγραμματισμού, από την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να περάσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο, με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων και την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης των επιδοτήσεων.

Το ενδιαφέρον εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα αυξημένο. Περίπου 10.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων έχουν λάβει μέχρι στιγμής βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης. Σε αυτή την κατηγορία, ο αριθμός προσεγγίζει τις 80.000 περιπτώσεις.

Από 1η Σεπτεμβρίου το επόμενο βήμα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων επιλεξιμότητας, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην 1η Σεπτεμβρίου, οπότε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

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Μέσω του προγράμματος προβλέπεται η χρηματοδότηση εργασιών που αποσκοπούν αφενός στην ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και αφετέρου στη βελτίωση της ενεργειακής τους εικόνας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 500 εκατ. ευρώ καθιστά τη συγκεκριμένη δράση μία από τις σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της κατοικίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα ακολουθήσει μετά το άνοιγμα των αιτήσεων.

Έως 27 Νοεμβρίου η πλατφόρμα για την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαφορετική δράση που αφορά την ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία, με την πλατφόρμα να παραμένει διαθέσιμη έως τις 27 Νοεμβρίου.

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Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει μόνιμο χαρακτήρα και πανελλαδική εμβέλεια, ενώ απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 16 έως 67 ετών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Στα βασικά κριτήρια περιλαμβάνεται και το εισόδημα. Το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ, με το όριο να αυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 8.750 ευρώ για δεύτερο ανήλικο παιδί.

Από 416 έως 1.939 ευρώ η οικονομική ενίσχυση

Το ποσό που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος δεν είναι ενιαίο, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και τον βαθμό υποστήριξης που απαιτείται.

Η οικονομική βοήθεια ξεκινά από τα 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.939 ευρώ στις περιπτώσεις απόλυτης εξάρτησης.

Έτσι, το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει διαφορετικές προθεσμίες για δύο ξεχωριστές δράσεις: στις 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το στάδιο της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το «Ανακαίνιση Κατοικίας», ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων. Για τη δράση που αφορά τα άτομα με αναπηρία, η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 27 Νοεμβρίου.