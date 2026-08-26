Διορισμοί εκπαιδευτικών: Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά για νεοδιόριστους – Οι εταιρείες, οι ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά

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Με μειωμένες τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που φτάνουν έως και το 50%, θα μπορούν να ταξιδέψουν οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να μεταβούν στις περιοχές όπου τοποθετήθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά.

Η πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αφορά τόσο τα εισιτήρια των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη μεταφορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των δικύκλων τους. Οι περισσότερες προσφορές ισχύουν από τις 23 Αυγούστου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, με τα ποσοστά και τους όρους να διαφοροποιούνται ανά ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Για να κάνουν χρήση της έκπτωσης, οι νεοδιοριζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το σχετικό ΦΕΚ ή την υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτησή τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα δικαιολογητικά πρέπει να επιδεικνύονται τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβαση.

Ποιες εταιρείες δίνουν έκπτωση και πόση

Στη SEAJETS, η έκπτωση ανέρχεται στο 50% τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το Ι.Χ. ή το δίκυκλό του. Ισχύει από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου σε όλα τα πλοία της εταιρείας. Ωστόσο, τα εκπτωτικά εισιτήρια δεν εκδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων, αλλά αποκλειστικά από συνεργαζόμενα πρακτορεία.

Αντίστοιχη έκπτωση 50% προβλέπει η Levante Ferries Group για τους νεοδιοριζόμενους που θα ταξιδέψουν στο διάστημα 23 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου. Η μείωση καλύπτει τόσο το εισιτήριο του επιβάτη όσο και τη μεταφορά Ι.Χ. ή δικύκλου.

Στη Saronic Ferries, οι νεοδιοριζόμενοι δικαιούνται έκπτωση 30% στο ατομικό εισιτήριο για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη παροχή δεν καλύπτει τα οχήματα και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.

Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.) παρέχει έκπτωση 30% στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών, αλλά και στα Ι.Χ. και τα δίκυκλά τους, για μετακινήσεις από τις 23 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο στα μη επιδοτούμενα δρομολόγια της εταιρείας.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η έκπτωση της ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. – Goutos Lines, η οποία φτάνει το 50% τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλά τους. Η παροχή αφορά το διάστημα 23 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου, ενώ προβλέπεται αντίστοιχη έκπτωση και για ολόκληρο το 2026.

Εκπτώσεις 30% και 20% από Fast Ferries και Golden Star Ferries

Η Fast Ferries παρέχει στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων, είτε πρόκειται για Ι.Χ. είτε για δίκυκλα. Η προσφορά ισχύει από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου και τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση χορηγούνται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Στα ίδια ποσοστά διαμορφώνεται η έκπτωση της Golden Star Ferries: 30% για τους επιβάτες και 20% για τα οχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα.

Η προσφορά αφορά την περίοδο 23 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου και τα πλοία SUPERFERRY, ANDROS QUEEN, ANDROS KING, SUPEREXPRESS και GOLDEN PRINCESS, για προορισμούς όπως η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Θήρα.

Η αγορά και παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στα σημεία αναχώρησης, με την επίδειξη της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και της αστυνομικής ταυτότητας.

Έκπτωση 50% από Attica Group

Στο 50% ανέρχεται η έκπτωση που παρέχεται στους νεοδιοριζόμενους από την Attica Group, δηλαδή μέσω Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines και Hellenic Seaways.

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Η έκπτωση εφαρμόζεται σε όλες τις θέσεις επιβατών, καθώς και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες των εκπαιδευτικών. Καλύπτει όλα τα δρομολόγια και τις ενδιάμεσες διαδρομές για το διάστημα 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις γραμμές των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, του Σαρωνικού και της Κρήτης, για Ηράκλειο και Χανιά.

Τι ισχύει στις Μινωικές Γραμμές

Οι Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines) προσφέρουν επίσης έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα δίκυκλά τους.

Η έκπτωση ισχύει από τις 23 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς. Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες θέσεων, με εξαίρεση τις καμπίνες Lux και τις κατηγορίες Α1/ΑΒ1.

Τα δύο δικαιολογητικά που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί

Για να εξασφαλίσουν τις μειωμένες τιμές, οι δικαιούχοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ιδιότητά τους. Συγκεκριμένα, κατά την έκδοση του εισιτηρίου αλλά και κατά την επιβίβαση πρέπει να παρουσιάζουν:

το ΦΕΚ ή την υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτησή τους

την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο κατάλογος των εταιρειών δεν θεωρείται οριστικός, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες τις επόμενες ημέρες, οπότε θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό αίτημα, επισημαίνοντας τη συμβολή της πρωτοβουλίας στη διευκόλυνση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τη μετάβασή τους στις περιοχές όπου καλούνται να υπηρετήσουν.