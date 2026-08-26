Άγιος Φανούριος: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα και τι συμβολίζει το έθιμο

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Κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, με τη φανουρόπιτα να αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έθιμα που έχουν συνδεθεί με τη γιορτή του.

Από την παραμονή ακόμη, δεκάδες πιστοί μεταφέρουν πίτες στις εκκλησίες για να ευλογηθούν και στη συνέχεια να μοιραστούν.

Η σχέση του Αγίου Φανουρίου με την εύρεση χαμένων αντικειμένων έχει περάσει βαθιά στη λαϊκή παράδοση. Η φράση «Άγιε Φανούριε, φανέρωσέ το» ακούγεται ακόμη και σήμερα σε σπίτια, συχνά μαζί με την υπόσχεση ότι, αν βρεθεί αυτό που χάθηκε, θα ετοιμαστεί φανουρόπιτα.

Το έθιμο, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση χαμένων πραγμάτων. Με το πέρασμα των χρόνων, η επίκληση στον Άγιο συνδέθηκε και με την αναζήτηση λύσεων, ευκαιριών, εργασίας ή γενικότερα μιας διεξόδου σε δύσκολες στιγμές.

Τι γνωρίζουμε για τον Άγιο Φανούριο

Παρότι η λατρεία του Αγίου Φανουρίου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα, οι ιστορικές πληροφορίες για τη ζωή του είναι περιορισμένες.

Σύμφωνα με την παράδοση, η μορφή του έγινε γνωστή στη Ρόδο, όταν σε παλιά ερείπια βρέθηκε εικόνα ενός μέχρι τότε άγνωστου αγίου. Στην εικόνα αναγραφόταν το όνομα «Φανούριος», ενώ ο Άγιος παρουσιαζόταν ως στρατιωτικός και γύρω του υπήρχαν παραστάσεις που συνδέονταν με το μαρτύριό του.

Η λατρεία του φαίνεται ότι είχε ήδη εδραιωθεί στη Ρόδο και είχε εξαπλωθεί στην Κρήτη από τις αρχές του 15ου αιώνα.

Γιατί ο Άγιος Φανούριος συνδέθηκε με τα χαμένα αντικείμενα

Η εξήγηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο το όνομα του Αγίου.

Στη λαϊκή αντίληψη, το «Φανούριος» συνδέθηκε με το ρήμα «φανερώνω» και έτσι ο Άγιος άρχισε να θεωρείται εκείνος που μπορεί να «φανερώσει» κάτι χαμένο.

Η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε με τον χρόνο μέσα από παραδόσεις και αφηγήσεις θαυμάτων, στις οποίες αποδιδόταν στον Άγιο η εύρεση χαμένων αντικειμένων ή ακόμη και ζώων.

Αργότερα η έννοια του «φανερώματος» απέκτησε ευρύτερο χαρακτήρα. Πολλοί άρχισαν να ζητούν τη βοήθειά του όχι μόνο για κάτι που είχαν χάσει, αλλά και για μια λύση, μια επαγγελματική ευκαιρία ή έναν δρόμο σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Γιατί μοιράζεται η φανουρόπιτα

Κεντρικό στοιχείο του εθίμου είναι η προσφορά.

Η φανουρόπιτα δεν φτιάχνεται μόνο για την οικογένεια που την ετοιμάζει. Παραδοσιακά μεταφέρεται στην εκκλησία, ευλογείται και στη συνέχεια μοιράζεται σε άλλους πιστούς.

Γι’ αυτό και στις 26 και 27 Αυγούστου είναι συνηθισμένη η εικόνα πολλών φανουρόπιτων συγκεντρωμένων στους ναούς.

Το μοίρασμα δεν αποτελεί απλώς συνοδευτική συνήθεια της γιορτής, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της παράδοσης που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον Άγιο Φανούριο.

Η παράδοση για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου

Με τη φανουρόπιτα έχει συνδεθεί και η φράση «Θεός σχωρέσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου».

Σύμφωνα με λαϊκή παράδοση, η μητέρα του Αγίου παρουσιαζόταν ως αμαρτωλή γυναίκα και ο Άγιος επιθυμούσε οι πιστοί να προσεύχονται για τη συγχώρεση της ψυχής της. Έτσι καθιερώθηκε η συγκεκριμένη ευχή κατά το μοίρασμα της πίτας.

Ωστόσο, για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου δεν υπάρχουν αξιόπιστες ιστορικές πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την αφήγηση. Πρόκειται για στοιχείο της λαϊκής παράδοσης, το οποίο μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο το έθιμο.

Πρέπει η φανουρόπιτα να έχει 7, 9 ή 11 υλικά;

Οι συνταγές της φανουρόπιτας ποικίλλουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και από οικογένεια σε οικογένεια.

Άλλοι επιμένουν ότι πρέπει να περιλαμβάνει επτά υλικά, άλλοι εννέα και άλλοι έντεκα. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί απέκτησαν συμβολικό χαρακτήρα μέσα στη λαϊκή παράδοση.

Δεν υπάρχει, όμως, εκκλησιαστικός κανόνας που να επιβάλλει συγκεκριμένο αριθμό υλικών.

Το στοιχείο που συναντάται στις περισσότερες παραδοσιακές εκδοχές είναι ότι η φανουρόπιτα είναι νηστίσιμη, χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Συνηθισμένα υλικά είναι το αλεύρι, η ζάχαρη, το λάδι, ο χυμός πορτοκαλιού, η κανέλα, οι σταφίδες και οι ξηροί καρποί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές.

Ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά

Η φανουρόπιτα παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά έθιμα της λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης. Για πολλές οικογένειες η συνταγή περνά από τη γιαγιά στη μητέρα και από εκεί στα παιδιά, μαζί με την ιστορία για τον Άγιο που «φανερώνει» όσα χάθηκαν.

Έτσι, κάθε Αύγουστο, η γιορτή του Αγίου Φανουρίου συνδέει την πίστη με την προσφορά και τη μνήμη, διατηρώντας ένα έθιμο που εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα.