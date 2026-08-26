Προσλήψεις αναπληρωτών: Πόσες θα γίνουν στην πρώτη φάση – Τι είπε η Ζαχαράκη για στέγαση, μη κρατικά ΑΕΙ και νέο Λύκειο

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Την 1η Σεπτεμβρίου 2026 προγραμματίζεται να ανακοινωθεί η πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά, με τον αριθμό να φτάνει περίπου τις 30.000 προσλήψεις, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, η υπουργός σημείωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες, ώστε τόσο οι νεοδιορισμένοι μόνιμοι όσο και οι αναπληρωτές να έχουν τοποθετηθεί εγκαίρως και να βρίσκονται στα σχολεία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Όπως ανέφερε, η προετοιμασία δεν ξεκινά λίγες εβδομάδες πριν από το πρώτο κουδούνι, αλλά απαιτεί διοικητική δουλειά που αρχίζει από τον Οκτώβριο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διορισμών και των προσλήψεων μέσα στο καλοκαίρι και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στις 1 Σεπτεμβρίου η πρώτη φάση αναπληρωτών

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου και θα αφορά περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς.

Η επιδίωξη είναι οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να περιοριστούν τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι εκπαιδευτικοί να έχουν χρόνο να μετακινηθούν και να παρουσιαστούν στις περιοχές τοποθέτησής τους.

Η υπουργός υπενθύμισε παράλληλα ότι οι μόνιμοι διορισμοί για το 2026 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο.

Το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η υπουργός στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

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Για το στεγαστικό, το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να εντοπιστούν διαθέσιμες λύσεις και να αξιοποιηθούν δημόσια ακίνητα.

Ως παραδείγματα παρεμβάσεων η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και τον Δήμο Ιθάκης, ενώ παράλληλα υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα της επιστροφής ενοικίου.

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι είπε για Keele και York

Η υπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά τη Σοφία Ζαχαράκη, ο νόμος για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια έχει ήδη κριθεί ως προς τη συνταγματικότητά του, ενώ τα ζητήματα που ανέδειξαν οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ αφορούν, όπως υποστήριξε, επιμέρους τεχνικές και διοικητικές παραμέτρους.

Για τα πανεπιστήμια Keele και York, ανέφερε ότι οι σχετικές διαδικασίες για τις άδειές τους βρίσκονται σε εξέλιξη, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ για τα κτηριακά ζητήματα.

Η υπουργός εκτίμησε ότι μέσα στην εβδομάδα τα δύο πανεπιστήμια θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους.

Τι ισχύει για το τρίτο πανεπιστήμιο

Για την τρίτη περίπτωση, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με τη σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΘΑΑΕ.

Όπως είπε, μετά τη σχετική αλλαγή στη σύνθεση και τη συνεδρίαση της Αρχής, η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η υπουργός συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές και με τη δυνατότητα εγγραφής των φοιτητών, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών.

Επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, η ΕΘΑΑΕ προχωρά στον εμπλουτισμό της κανονιστικής πράξης που αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης.

Στη συνέχεια θα επανεξεταστούν τα προγράμματα σπουδών που επηρεάζονται από τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα μπορούν να προχωρήσουν κανονικά και οι εγγραφές των φοιτητών στα συγκεκριμένα ιδρύματα.

Νέο Λύκειο: Έρχεται ευρύτερη δημόσια διαβούλευση

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε τέλος στον Εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως υπογράμμισε, το τελικό αποτέλεσμα του διαλόγου δεν έχει προαποφασιστεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο από τώρα ποια μορφή θα έχουν οι αλλαγές.

Πέρα από τις εργασίες της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει ευρύτερη δημόσια διαβούλευση, με συμμετοχή γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, πριν διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις.