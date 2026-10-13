ΟΠΑ και Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών ενώνουν δυνάμεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

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Πενταετές Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, προωθώντας κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία και τη βιώσιμη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιστημονικών δράσεων για την προστασία, τη βιώσιμη διαχείριση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, και η Προϊσταμένη της ΕΦΑΠΑ, Δρ Έλενα Κουντούρη, αρχαιολόγος.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να ενισχύσει τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα πεδίο διεπιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και έναν αρμόδιο φορέα για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACE του ΟΠΑ και το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης θα συνεργάζονται με την ΕΦΑΠΑ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 4ου έτους, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

την εκπόνηση φοιτητικών ερευνητικών εργασιών και ομαδικών επιχειρηματικών σχεδίων με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά,

τη μελέτη και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑΠΑ,

την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων προσεγγίσεων,

τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας των επισκεπτών,

τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία,

τη συμμετοχή αρχαιολόγων και άλλων επιστημονικών στελεχών της ΕΦΑΠΑ σε διαλέξεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και εργαστήρια,

την ανάπτυξη επιστημονικών προσεγγίσεων και προτάσεων πολιτιστικής διαχείρισης καθώς και

την παραγωγή και διάχυση επιστημονικού έργου και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

Η συνεργασία εδράζεται στις αρχές της προστασίας της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των μνημείων, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της μη παρεμβατικότητας, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων της UNESCO και του ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή συνεργασία του Πανεπιστημίου σηματοδοτεί την ουσιαστική διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας με την προστασία και τη βιώσιμη ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, προσφέρουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας τη δυνατότητα να εμπλακούν σε βιωματικές και διεπιστημονικές δράσεις, αναπτύσσοντας επιχειρηματικά σχέδια, ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες λύσεις για τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας. Με προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις διεθνείς αρχές πολιτιστικής διαχείρισης, επενδύουμε στη νέα γενιά επιστημόνων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσφορά του Πανεπιστημίου μας στην τοπική κοινωνία και στον πολιτισμό.»