ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ – Μέχρι πότε

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Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ διαρκεί συνολικά πέντε εξάμηνα. Τα τέσσερα εξάμηνα αφορούν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, με συνολική διάρκεια έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNet.

Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ μπαίνουν σε νέα περίοδο αιτήσεων για το έτος κατάρτισης 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση σε 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η αίτηση πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι είναι: gov.gr – Εκπαίδευση – Εγγραφή σε σχολείο – Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

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Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης δεν συνδέεται με ηλικιακό περιορισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή PDF. Συγκεκριμένα, απαιτούνται ο τίτλος σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιλογές ειδικοτήτων και σχολών

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει έως τρεις ειδικότητες κατάρτισης, δηλώνοντάς τες με σειρά προτίμησης. Οι επιλογές γίνονται μέσα από το σύνολο των 46 προσφερόμενων ειδικοτήτων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, η αίτηση μπορεί να αφορά έως δύο Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να οργανώσουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζει θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση. Μέσα από αυτή τη δομή, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα.

Η διάρκεια της φοίτησης και η πρακτική άσκηση

Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ διαρκεί συνολικά πέντε εξάμηνα. Τα τέσσερα εξάμηνα αφορούν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, με συνολική διάρκεια έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας.

Το πέμπτο εξάμηνο περιλαμβάνει αμειβόμενη πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάρτιση συνδέεται με την πρακτική εμπειρία και την επαγγελματική προοπτική των σπουδαστών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι απόφοιτοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης. Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αποκτούν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 5.

Το δίπλωμα αυτό χορηγείται σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, ενισχύοντας τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων.

Πού υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://schools.dypa.gov.gr/