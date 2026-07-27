Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ: Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση

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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που καλύπτουν σύγχρονους και δυναμικούς επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την απόκτηση πιστοποιημένων προσόντων και την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59, αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF:

τον τίτλο σπουδών,

το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως τρεις ειδικότητες, κατά σειρά προτίμησης, σε έως δύο ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Πώς είναι οι σπουδές

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ προσφέρουν προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά πέντε εξάμηνα και περιλαμβάνει:

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τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών,

ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, διάρκειας 960 ωρών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι ειδικότητες

Για το έτος κατάρτισης 2026-2027 προσφέρονται 46 ειδικότητες, μεταξύ των οποίων:

Τομέας Ενδεικτικές ειδικότητες

Υγεία Βοηθός Νοσηλευτικής, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Βοηθός Φαρμακείου, Βοηθός Εργοθεραπείας, Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, Βοηθός Ραδιολογίας

Τουρισμός – Φιλοξενία Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας, Τουριστικός Συνοδός, Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς, Επιμελητής Πτήσεων, Θρησκευτικός Τουρισμός

Διοίκηση – Οικονομία Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, Λογιστήριο – Φοροτεχνικό, Δημόσιες Σχέσεις, Logistics, Ναυτιλία

Πληροφορική – Ψηφιακές δεξιότητες Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Web Designer – Developer, Ψηφιακό Marketing, Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Τεχνικά επαγγέλματα Αυτοματισμοί, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ψύξη – Κλιματισμός, Δίκτυα, Μηχανοτρονική Οχημάτων

Δημιουργικά επαγγέλματα Γραφιστική, Τέχνη Φωτογραφίας, Μουσική Τεχνολογία, Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων

Γαστρονομία – Ομορφιά Chef, Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Κομμωτική, Αισθητική, Ονυχοπλαστική