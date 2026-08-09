ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα αποτελέσματα

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Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Αναστάσιος Μαυρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ήδη έχουν κατατεθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι από σήμερα διαθέσιμη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Ο επικεφαλής της ΕΕΤΑΑ υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το φετινό πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 393 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, με κυριότερη την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω που αιτούνται voucher για παιδικούς σταθμούς, ενώ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Πάνω από 100.000 αιτήσεις

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Αναστάσιος Μαυρίδης επισήμανε ότι το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

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«Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους πολύτεκνους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαυρίδης στη βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος, σύμφωνα με την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω που υποβάλλουν αίτηση για παιδικούς σταθμούς δεν υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως διευκρίνισε, εφόσον η αίτηση είναι ορθή και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν τη χορήγηση του voucher.

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, η αξιολόγηση γίνεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αξιοποιώντας τα φορολογικά στοιχεία του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται, μεταξύ άλλων, για μονογονεϊκές οικογένειες, περιπτώσεις χηρείας, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Παράλληλα, αρκετά στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά εάν απαιτείται η επισύναψη επιπλέον πιστοποιητικών.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.

Στη συνέχεια, οι ενστάσεις θα μπορούν να κατατεθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, με στόχο τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά το διάστημα των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά που ενδεχομένως δεν είχαν υποβληθεί κατά την αρχική αίτηση.

Δυνατότητα επιλογής δημόσιας ή ιδιωτικής δομής

Οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες δομές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

Επιπλέον, το voucher μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή, σε περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας ή εργασίας της οικογένειας, και να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συνεργαζόμενη δομή για το υπόλοιπο διάστημα ισχύος του.

ΕΡΤnews