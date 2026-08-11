ΔΥΠΑ: 1.000 θέσεις εργασίας για άνεργους πτυχιούχους – Μισθός έως 1.250 ευρώ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ηλικίας από 25 έως 54 ετών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ προβλέπει 12μηνη απασχόληση, με τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές να διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για τους πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Βασικός στόχος της δράσης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Μισθός και διάρκεια απασχόλησης

Οι 1.000 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

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Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές καθορίζονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης:

1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Πώς γίνεται η αίτηση

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής. Κατά την υποβολή της θα πρέπει να επιλέξει μόνο μία κατηγορία εκπαίδευσης, ΠΕ ή ΤΕ, μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

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Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με σύστημα μοριοδότησης, ενώ στη διαδικασία περιλαμβάνεται και ατομική δομημένη συνέντευξη.

Τα κριτήρια για την κατάταξη

Για την επιλογή των 1.000 ωφελουμένων λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, μοριοδοτούνται η συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία έως 18 μήνες, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων έως πέντε, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ, η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών, η ολοκλήρωση ενός πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.

Στην τελική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και η ατομική δομημένη συνέντευξη.

Πώς θα γίνει η επιλογή των 1.000 ανέργων

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην κατάταξη των υποψηφίων.

Η βαθμολόγηση, η κατάταξη και η τοποθέτηση στις αντίστοιχες θέσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Η Δημόσια Πρόσκληση και τα παραρτήματα του προγράμματος περιλαμβάνουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα.

Προθεσμία έως τις 18 Αυγούστου

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα, η Δημόσια Πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ, καθώς και στην ενότητα για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.