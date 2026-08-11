Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Αλλάζει το σκηνικό – Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

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Αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων.

Καιρός – Οι πρώτες μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ενώ η δροσιά θα ενταθεί την Παρασκευή 14 και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, Σάββατο 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από την Πέμπτη θα αρχίσουν να κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παρουσιάσει αισθητή υποχώρηση.

Η δροσιά αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονη την Παρασκευή και το Σάββατο, με τον υδράργυρο στα ανατολικά ηπειρωτικά να υποχωρεί στους 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το σκηνικό σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν επικρατήσει το προηγούμενο διάστημα.

Έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού του Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο, δεν θα είναι μόνο η πτώση της θερμοκρασίας.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Τα ισχυρά μελτέμια είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και να δημιουργήσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις όσων έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν προς τα νησιά.

Οι εκδρομείς που πρόκειται να μετακινηθούν με πλοίο θα πρέπει, επομένως, να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Τι δείχνουν οι πρώτες προβλέψεις

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να κυλήσει με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Καθώς, ωστόσο, πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών πριν από την ημερομηνία, τα χαρακτηριστικά της μεταβολής και κυρίως η ένταση των ανέμων θα αποσαφηνιστούν περισσότερο μέσα από τις επόμενες επικαιροποιήσεις των μετεωρολογικών μοντέλων.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Η πρόγνωση για την Τρίτη 11 Αυγούστου

Την Τρίτη οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, αν και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε σχέση με τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, με τις ισχυρότερες εντάσεις να εντοπίζονται στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και τις θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Αττική. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν και πάλι στη δυτική Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Χωρίς σημαντικές αλλαγές θα είναι η εικόνα του καιρού και την Τετάρτη. Το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο και στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και τις θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Αττική οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη, 13 Αυγούστου

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή αναμένεται από την Πέμπτη. Η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τα βόρεια τμήματα της χώρας θα επιτρέψει σε πιο δροσερές αέριες μάζες να κινηθούν προς την Ελλάδα, ενώ το μελτέμι θα συμβάλει επίσης στην πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή, 14 Αυγούστου

Η σημαντικότερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα περιοριστούν περίπου στους 30-32 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα κινηθούν μεταξύ 30 και 36 βαθμών. Την ίδια ημέρα, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου σημαντικά. Το μελτέμι στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ιδιαίτερα καθώς θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι μετακινήσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο, 15 Αυγούστου

Μετά την έντονη ενίσχυση της Παρασκευής, οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν. Έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσουν με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που θα έχουν προηγηθεί. Το σκηνικό αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς από τις θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς και το ισχυρό μελτέμι, η χώρα περνά σε ένα πιο δροσερό σκηνικό, με τον καιρό να αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά στα μέσα Αυγούστου.