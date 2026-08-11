Αναδρομικά συνταξιούχων: Νέες πληρωμές 5.500 έως 13.500 ευρώ – Ποιοί μπαίνουν στους επόμενους κύκλους

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Με βάση τον νόμο Βρούτση, για περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης ισχύουν αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης. Για 31 έτη η προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη φτάνει το 1,08%, ενώ για 40 έτη ανέρχεται στο 7,2%.

Νέο κύμα πληρωμών αναδρομικών δρομολογείται από τον e-ΕΦΚΑ μέσα στο δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, με συνολικά περίπου 400.000 συνταξιούχους να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αναμονής για επιστροφές που προκύπτουν είτε από δικαστικές αποφάσεις για περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και δώρα είτε από επανυπολογισμούς κύριων συντάξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εφημερίδα «Απογευματινή», περισσότεροι από 350.000 συνταξιούχοι περιμένουν αναδρομικά που μπορούν να φτάσουν, μαζί με τους τόκους, έως και τις 7.500 ευρώ μεικτά, ενώ ξεχωριστό κύμα πληρωμών αφορά περίπου 50.000 δικαιούχους που ενδέχεται να λάβουν έως και 13.500 ευρώ από επανυπολογισμούς συντάξεων με αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης.

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Οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στον e-ΕΦΚΑ χωρίζει τους δικαιούχους των δικαστικών αναδρομικών σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά περίπου 20.000 συνταξιούχους που έχουν ήδη πληρωθεί, κυρίως μετά την έκδοση και καθαρογραφή δικαστικών αποφάσεων για τις περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και δώρα.

Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται περίπου 150.000 συνταξιούχοι, των οποίων οι αγωγές έχουν ήδη εκδικαστεί, αλλά οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί στον e-ΕΦΚΑ. Από τη στιγμή της κοινοποίησης, η διαδικασία πληρωμής εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου τρεις μήνες.

Η τρίτη και μεγαλύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περίπου 200.000 συνταξιούχους, των οποίων οι αγωγές δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί. Για αυτούς, οι πρώτες πληρωμές μετατίθενται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για το 2027.

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Χιλιάδες ομαδικές αγωγές σε εκκρεμότητα

Οι περισσότερες προσφυγές έχουν κατατεθεί με ομαδικές αγωγές, στις οποίες συμμετέχουν περίπου 50 συνταξιούχοι κάθε φορά.

Έτσι, οι περίπου 200.000 συνταξιούχοι που περιμένουν ακόμη την εκδίκαση των υποθέσεών τους αντιστοιχούν σε περίπου 4.000 ομαδικές αγωγές, ενώ οι 150.000 που έχουν ήδη δικαστεί αλλά αναμένουν καθαρογραφή αποφάσεων περιλαμβάνονται σε περίπου 3.000 ομαδικές αγωγές.

Τα αναδρομικά του 11μήνου

Οι επιστροφές αφορούν το γνωστό 11μηνο από 10 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016, δηλαδή την περίοδο από τη δημοσίευση της πρώτης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012 έως τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ταμείο και το ύψος της σύνταξης. Ενδεικτικά, χωρίς τους τόκους, διαμορφώνονται ως εξής:

ΙΚΑ: από 410 έως 2.372 ευρώ

ΔΕΚΟ και τράπεζες: από 1.111 έως 4.004 ευρώ

Δημόσιο: από 727 έως 2.820 ευρώ

Λοιπά επικουρικά Ταμεία: από 668 έως 2.399 ευρώ

ΝΑΤ: από 503 έως 1.985 ευρώ

Τι γίνεται με όσους δεν προσέφυγαν

Ξεχωριστό ζήτημα παραμένει η περίπτωση περίπου 800.000 συνταξιούχων που δεν κατέθεσαν αγωγές.

Για αυτούς δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχη διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης. Ωστόσο, τίθεται ζήτημα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με όσους προσέφυγαν και δικαιώθηκαν.

Μία από τις λύσεις που αναφέρονται είναι η καταβολή ενός εφάπαξ ποσού της τάξης των 600 έως 700 ευρώ, ως μερική αποκατάσταση των περικοπών του επίμαχου 11μήνου.

Ανοιχτό και το θέμα των δώρων στο Δημόσιο

Σε εκκρεμότητα παραμένει και η υπόθεση των αναδρομικών από τα δώρα της κύριας σύνταξης για συνταξιούχους του Δημοσίου.

Κρίσιμο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η στάση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία επαναβεβαιώνει την κρίση για τις αντισυνταγματικές περικοπές συντάξεων και δώρων την περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η επιστροφή του δώρου, ύψους έως 800 ευρώ, θα αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου ή μόνο όσους έχουν ασκήσει προσφυγές.

Έως 8.556 ευρώ από την ΕΑΣ

Διαφορετική είναι η εικόνα στην περίπτωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Τα αναδρομικά από την επιστροφή της κράτησης, η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική για 23 μήνες, καταβάλλονται σε όσους έχουν προσφύγει δικαστικά.

Οι επιστροφές μπορούν να φτάσουν έως και τις 8.556 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 10.000 αγωγές συνταξιούχων του Δημοσίου, κυρίως από ειδικά μισθολόγια.

Δεύτερο κύμα αναδρομικών έως 13.500 ευρώ

Παράλληλα με τα δικαστικά αναδρομικά, προετοιμάζεται δεύτερο κύμα πληρωμών για περίπου 50.000 συνταξιούχους.

Πρόκειται για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 και έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, με αποτέλεσμα να δικαιούνται επανυπολογισμό με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης.

Τα ποσά που μπορούν να προκύψουν φτάνουν έως και τις 13.500 ευρώ, ενώ οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά από το τέλος Σεπτεμβρίου και να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες, ανάλογα με την ολοκλήρωση των επανυπολογισμών.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούν ασφαλισμένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους που στη συνέχεια ασφαλίστηκαν σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Περίπου 10.000 συντάξεις παραμένουν σε εκκρεμότητα

Περίπου 10.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, χωρίς σε αρκετές περιπτώσεις να γνωρίζουν ότι δικαιούνται μεγαλύτερη σύνταξη και αναδρομικά.

Παρότι έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4670/2020, ο απαιτούμενος επανυπολογισμός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καταβληθεί μέρος των αναδρομικών χωρίς να έχει ενσωματωθεί η αντίστοιχη αύξηση στη μηνιαία σύνταξη. Σε άλλες έχει ήδη προστεθεί η αύξηση στη σύνταξη, αλλά εκκρεμεί η πληρωμή των αναδρομικών.

Οι δυσκολότερες περιπτώσεις αφορούν συνταξιούχους με βαρέα ένσημα, διαδοχική, διπλή ή παράλληλη ασφάλιση.